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▲本次最年長的模範母親為長治鄉98歲洪沈連春女士，一生勤儉持家。（圖／屏東縣府提供）

▲模範母親自信走秀，在掌聲與歡呼中展現動人風采，留下珍貴回憶。（圖／屏東縣府提供）

母親節前夕，屏東縣政府今（2）日於縣府大禮堂舉辦「模範母親表揚暨走秀活動」，由縣長周春米表揚來自各鄉鎮市、寄養家庭及身心障礙團體推薦的47位模範母親，向她們長年無私奉獻致上最高敬意。活動現場氣氛溫馨感人，子女親手為母親梳妝打扮，陪伴走上舞台，在掌聲與歡呼中自信展現風采，留下動人的家庭回憶。今年活動特別結合花藝設計與造型巧思，打造專屬舞台，讓23位模範母親化身主角，在家人陪伴下綻放笑容；台下親友紛紛以手機記錄珍貴瞬間，將平日難以表達的感謝化為擁抱與喝采。此外，屏東8所高校熱舞社也帶來青春洋溢的表演，為現場增添活力與歡樂。周春米表示，今年受表揚者涵蓋各類家庭型態，包括堅毅撐起家庭的身心障礙母親、無私奉獻的寄養媽媽等，每位母親都以愛與韌性守護孩子成長，故事令人動容。縣府也持續強化社福支持體系，目前已設置424處關懷據點、79處日照中心及34處樂齡學習中心，並推動嬰幼兒補助、托育服務及長照措施，提供家庭更完善後盾。本次最年長的模範母親為長治鄉98歲洪沈連春女士，一生勤儉持家、重視教育，培育子女成為負責任且孝順的典範。此外，高樹鄉潘葉素雲、牡丹鄉柯亭蓮等人，也分別以身教與社會服務展現母愛價值；而賴瑞芝女士獨力撫養重度身障子女、康惠子女士投入寄養服務19年，皆以堅韌與愛心，詮釋母愛最深刻的力量。