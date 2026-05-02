台灣中油今（2）日正式宣布，為減輕民眾負擔與平抑國內物價，自下周一（4日）凌晨零時起至5月10日深夜12時止，國內汽、柴油價格將全面「凍漲」。各項油品參考零售價格將繼續維持在92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元，而超級柴油則維持每公升31元。

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中油指出，近期中東情勢因美伊戰事持續而極度緊繃，直接導致國際油價不斷向上攀升。然而，考量到亞洲鄰近國家的油價補貼政策依然維持高檔，為了照顧國內民生經濟並維持物價平穩，中油決議，力保台灣油價維持在亞鄰最低價的地位。中油針對汽、柴油每公升已分別大幅吸收4.3元及6.1元的成本，吸收幅度較上周進一步擴大。

2月28日美伊戰火爆發以來，截至5月3日為止，中油透過浮動油價的「亞鄰最低價」機制，並配合政府政策啟動戰事專案平穩措施，粗估累計已自行吸收高達132億元成本。中油強調，未來將持續在兼顧自由市場機制的前提下，盡最大努力降低國際油價劇烈波動對民眾日常生活與實體產業營運的衝擊，扮演穩定國內經濟的堅強後盾。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...