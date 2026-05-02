基隆市今年再度舉辦「2026基隆滷肉飯節」，歷經3月13日至4月26日以「神隊友組合」參與模式讓民眾打卡紀錄，基隆市文化觀光局也公布前10大排行榜，人氣冠軍由廟口老店「天一香」的「滷肉飯＋肉焿」奪得，該店家不僅美食作家青睞，節目主持人也曾拍短影音力推過。
今年「2026基隆滷肉飯節」活動以「神隊友組合」為概念，鼓勵民眾實際走訪店家，透過社群分享吃滷肉飯。文化觀光局解釋活動辦法，本次串聯多家合作店家推出專屬「神隊友組合」餐點，將滷肉飯搭配「配菜」，再交由民眾於活動期間至合作店家點選該項指定餐點，並於個人社群平台打卡分享。
美食作家：使用較肥的肩胛肉，肉臊一入口就化開
針對本次冠軍「天一香」，已經光顧次數數也數不清的美食作家沈軒毅也提到：「是我最愛的滷肉飯。肉臊並非純皮油，而是使用較肥的肩胛肉，還吃得到瘦肉，滷法較特別，沒有先炒過，而是整塊肉先滷一次，切末後再滷。」
他更表示，店家把肉臊澆淋得非常均勻，整碗白飯表面幾乎都沾附了滷汁。還可發現肥肉滷到都快化了，也能看到些微瘦肉，甚至還有些油蔥。他說：「肉臊的鹹度是我喜歡的，也有著順口的甜度，醬味足、膠質豐，還溢出些許油蔥味。雖有瘦肉，但與皮脂一樣，入口幾乎就化開了。」他建議品嘗時灑些胡椒粉，風味會更足，當然尤其更要配上肉焿湯。
詹姆士也推薦：肉有肥有瘦、紅蔥頭味道足
知名的廚師兼節目主持人詹姆士也曾拍短影音力推「天一香」，他覺得手切的肉有肥有瘦，加上紅蔥頭味道很足，甚至喜歡到還點出一缺點，即是「太小碗」，原來是讓他覺得吃不過癮。
除了滷肉飯人氣排行榜，本屆還鼓勵雞、羊、海鮮突破傳統的在地特色吃法，統計出風味滷肉飯榜共6家，榜首由「十二堂」拿下。
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針對本次冠軍「天一香」，已經光顧次數數也數不清的美食作家沈軒毅也提到：「是我最愛的滷肉飯。肉臊並非純皮油，而是使用較肥的肩胛肉，還吃得到瘦肉，滷法較特別，沒有先炒過，而是整塊肉先滷一次，切末後再滷。」
他更表示，店家把肉臊澆淋得非常均勻，整碗白飯表面幾乎都沾附了滷汁。還可發現肥肉滷到都快化了，也能看到些微瘦肉，甚至還有些油蔥。他說：「肉臊的鹹度是我喜歡的，也有著順口的甜度，醬味足、膠質豐，還溢出些許油蔥味。雖有瘦肉，但與皮脂一樣，入口幾乎就化開了。」他建議品嘗時灑些胡椒粉，風味會更足，當然尤其更要配上肉焿湯。
知名的廚師兼節目主持人詹姆士也曾拍短影音力推「天一香」，他覺得手切的肉有肥有瘦，加上紅蔥頭味道很足，甚至喜歡到還點出一缺點，即是「太小碗」，原來是讓他覺得吃不過癮。
除了滷肉飯人氣排行榜，本屆還鼓勵雞、羊、海鮮突破傳統的在地特色吃法，統計出風味滷肉飯榜共6家，榜首由「十二堂」拿下。