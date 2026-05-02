（5月2日-15:56更新：盜攝者願意刪文）《穿著PRADA的惡魔2》台灣才上映3天，就有人無視著作權法
的規定，對著銀幕拍下女神卡卡客串的畫面，還PO文在脆（Thread s）上，立刻引來網友圍剿，甚至有人表明已檢舉， 發行該片的迪士尼，則表示交由法務處理。 至於戲院碰到類似情況如何應對？威秀影城方面表示若有員工現場發 現，會希望觀眾刪除，不過提告權利仍在片商這邊。稍早新聞發布後，盜攝者已立即刪除盜攝畫面。
《穿著PRADA的惡魔2》被盜拍 女神卡卡場面外洩
過往粉絲進戲院看片，忍不住順手拍下偶像的畫面，或是身自己覺得
絕妙的片段，發布在社群網站上，不算是太特別的情況。 但近年來戲院在正片播出前都會打出告示，讓觀眾知道就算片尾演職 員字幕，也都包含在影片的著作權範圍，不能任意拍攝、發布， 何況《穿著PRADA的惡魔2》女神卡卡出現片段， 已經是劇情的內容，署名傑傑的網友還大剌剌PO在脆上，下面留言幾乎都在批評他已 觸法，迪士尼已確定交由法務處理。
目前台灣觀眾大部分都會有不能拍攝銀幕的觀念，特別是日本動漫粉絲，因為當地對於觸犯著作權的觀念較為嚴格，粉絲們都會嚴格監督同好在欣賞影片過程中不要觸法，免得讓日本公司對台灣市場產生恐懼、使強片來台上映時期越推越後面。倒是湊熱鬧的「路人粉」會喜歡拍攝畫面發在網路上，類似「打卡」，常遭到動慢迷的撻伐，所以這種情況也越來越減少。
網友藐視著作權犯眾怒 迪士尼交由法務處理
而傑傑不僅發布女神卡卡與梅莉史翠普的同框畫面，還寫道：「竟然有 ladygaga 嚇到。」尚未欣賞該片與重視著作權保護的粉絲都感到憤怒，留言區一片罵聲，他還並沒有立刻刪文，在新聞發布的當下，脆上仍能看到這一則圖文，有網友稱自己已檢舉，迪士尼也表示會請法務處理。女神卡卡除了為《穿著PRADA的惡魔2》演唱主題曲與插曲，也親自入鏡客串，雖然已經昭告天下，卻沒公開揭露相關的場景與內容，還是有很多尚未看片的粉絲對於被暴雷很憤怒。
通常在放映影片的過程中，會發現有人偷拍銀幕的，除了同場觀眾，就是影城工作人員，威秀影城方面表示就算正片播映前會有警告的畫面，不重視著作權的觀眾還是照拍，工作人員也只能看到就進行勸說，至於提告的權利在片商，他們不能代勞，只能幫忙告知，就像這一次的女神卡卡被盜拍事件，迪士尼已經知情，也決定要出手處理。
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過往粉絲進戲院看片，忍不住順手拍下偶像的畫面，或是身自己覺得
目前台灣觀眾大部分都會有不能拍攝銀幕的觀念，特別是日本動漫粉絲，因為當地對於觸犯著作權的觀念較為嚴格，粉絲們都會嚴格監督同好在欣賞影片過程中不要觸法，免得讓日本公司對台灣市場產生恐懼、使強片來台上映時期越推越後面。倒是湊熱鬧的「路人粉」會喜歡拍攝畫面發在網路上，類似「打卡」，常遭到動慢迷的撻伐，所以這種情況也越來越減少。
網友藐視著作權犯眾怒 迪士尼交由法務處理
而傑傑不僅發布女神卡卡與梅莉史翠普的同框畫面，還寫道：「竟然有 ladygaga 嚇到。」尚未欣賞該片與重視著作權保護的粉絲都感到憤怒，留言區一片罵聲，他還並沒有立刻刪文，在新聞發布的當下，脆上仍能看到這一則圖文，有網友稱自己已檢舉，迪士尼也表示會請法務處理。女神卡卡除了為《穿著PRADA的惡魔2》演唱主題曲與插曲，也親自入鏡客串，雖然已經昭告天下，卻沒公開揭露相關的場景與內容，還是有很多尚未看片的粉絲對於被暴雷很憤怒。
通常在放映影片的過程中，會發現有人偷拍銀幕的，除了同場觀眾，就是影城工作人員，威秀影城方面表示就算正片播映前會有警告的畫面，不重視著作權的觀眾還是照拍，工作人員也只能看到就進行勸說，至於提告的權利在片商，他們不能代勞，只能幫忙告知，就像這一次的女神卡卡被盜拍事件，迪士尼已經知情，也決定要出手處理。