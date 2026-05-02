近日在社群平台Threads上爆紅的「演唱會乾爹」童榮地，因頻繁現身各大演唱會打卡掀起關注。他總是以同一角度、淡定表情拍照，幾乎場場不缺席，從BLACKPINK、周杰倫、張惠妹到五月天都能看到他的身影，讓不少網友好奇他究竟如何次次搶到門票。今（2）日他親自發文揭曉自己的搶票祕訣，關鍵就是要許願「等價交換」，像是最近他買到EXO在小巨蛋演唱會的800元蛋頂票，就是用「連吃一個月的鮪魚飯糰配上麥香紅茶」而許願成功的。

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童榮地分享搶票祕訣！靠一招買800元EXO票

童榮地在文中寫道：「許多人搞不懂做夢跟許願的差別。」他認為，許願是需要付出代價，並且要還願、是有對價關係的。他舉例，自己會設定條件，例如「願意連吃一個月的鮪魚飯糰加麥香紅茶，請讓我買到800元的EXO門票」，而不是單純空喊願望卻沒有任何付出。附圖還有一張買到EXO門票的認證照，證實他所言不假。

童榮地直言，每天做夢的人太多，如果沒有代價，老天不會理會，「願望越大，代價越大」，像BTS等級的話，可能要連吃一年才有用，喊話眾人「共勉之」，網友們紛紛朝聖回應：「學到了，謝謝地哥」、「留友學」。

▲童榮地向老天許願，用連吃一個月的鮪魚飯糰（右）加上麥香紅茶（左）換取買到EXO小巨蛋演唱會800元的票。（圖／Threads@rongditong）
▲童榮地向老天許願，用連吃一個月的鮪魚飯糰（右）加上麥香紅茶（左）換取買到EXO小巨蛋演唱會800元的票。（圖／Threads@rongditong）
童榮地看超過百場演唱會　Threads流量近1億

被網友封為「演唱會乾爹」的童榮地，至今已累積超過100場演唱會觀賞紀錄。據了解，他從2009年觀看Oasis（綠洲合唱團）演唱會後，便開啟長達17年的追演唱會旅程。細心網友發現，他多數座位集中在各大場館的蛋頂區，推測幾乎都是自行搶票入場，而非依賴公關票，長期下來無論時間或金錢投入都相當可觀。

除了現場觀演經歷，他在Threads上的影響力同樣可觀。帳號自今年3月以來累積突破9800萬流量，按讚數高達348.6萬，持續吸引大批網友關注。他也曾透露，自己的目標是達成1億流量，如今已逼近最後一哩路，成績相當驚人。

有趣的是，童榮地經營社群的方式也相當「反套路」，不海巡、不回覆、不留言，也不互相關注，甚至幾乎沒有文字說明，單純靠演唱會照片與現場影片吸引目光，以強烈的視覺與聽覺效果累積流量。獨特風格讓不少網友直呼，他根本已經成為Threads上的傳奇人物。

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尤露珉編輯記者

我，世新來的！（以前在學校教授都說出社會後在外面可以講這句？）

畢業於世新大學新聞系，從小學開始接觸日韓娛樂。從大家還在反韓時就在追韓星，現在有時候看到現在韓國娛樂在台灣發展成這樣，還是會覺得很...