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童榮地在文中寫道：「許多人搞不懂做夢跟許願的差別。」他認為，許願是需要付出代價，並且要還願、是有對價關係的。他舉例，自己會設定條件，例如「願意連吃一個月的鮪魚飯糰加麥香紅茶，請讓我買到800元的EXO門票」，而不是單純空喊願望卻沒有任何付出。附圖還有一張買到EXO門票的認證照，證實他所言不假。
童榮地直言，每天做夢的人太多，如果沒有代價，老天不會理會，「願望越大，代價越大」，像BTS等級的話，可能要連吃一年才有用，喊話眾人「共勉之」，網友們紛紛朝聖回應：「學到了，謝謝地哥」、「留友學」。
被網友封為「演唱會乾爹」的童榮地，至今已累積超過100場演唱會觀賞紀錄。據了解，他從2009年觀看Oasis（綠洲合唱團）演唱會後，便開啟長達17年的追演唱會旅程。細心網友發現，他多數座位集中在各大場館的蛋頂區，推測幾乎都是自行搶票入場，而非依賴公關票，長期下來無論時間或金錢投入都相當可觀。
除了現場觀演經歷，他在Threads上的影響力同樣可觀。帳號自今年3月以來累積突破9800萬流量，按讚數高達348.6萬，持續吸引大批網友關注。他也曾透露，自己的目標是達成1億流量，如今已逼近最後一哩路，成績相當驚人。
有趣的是，童榮地經營社群的方式也相當「反套路」，不海巡、不回覆、不留言，也不互相關注，甚至幾乎沒有文字說明，單純靠演唱會照片與現場影片吸引目光，以強烈的視覺與聽覺效果累積流量。獨特風格讓不少網友直呼，他根本已經成為Threads上的傳奇人物。