一顆看似簡單的水煮蛋，其實藏著不少細節，知名主廚詹姆士過去就在IG分享，因為太太進行飲控，每天早上都會準備水煮蛋，他也親自示範如何煮出好吃又好剝的版本，能讓蛋白Q彈、蛋黃濕潤滑順，口感恰到好處。另外，女星藍心湄也曾公開自己的「9分鐘煮蛋法」，吃起來竟帶有「蟹膏」的風味，兩種水煮蛋做法各有特色。
水煮蛋怎麼煮才好吃？詹姆士傳授食譜：Q彈軟嫩
詹姆士表示，首先要先將雞蛋用清水沖洗乾淨，再把鍋中的水加熱至約50至60度，也就是底部微微冒泡的狀態後，再用湯勺輕輕將雞蛋放入水中，避免直接丟入導致破裂。
詹姆士進一步指出，雞蛋全數下鍋後，可加入一小匙鹽巴與少量醋，因為蛋白遇到醋會加速凝固、結構收縮，口感更有彈性，同時也能讓後續剝殼更順利。待水煮滾後轉小火續煮5分鐘，關火後再浸泡約4分鐘，就能做出略帶半熟口感的蛋黃。
完成後，詹姆士將雞蛋放入冷水中降溫，說明稍微冷卻後即可直接在水中剝殼，不僅不燙手，也能讓蛋殼更容易分離。剝好的雞蛋也可以直接冷藏保存，但建議2天內食用完畢。他也補充，自己習慣使用常溫蛋，因為冷藏蛋溫差較大，容易影響時間掌握與熟度表現。
水煮蛋還可以這樣煮！藍心湄曝祕招：吃起來像蟹膏
另一方面，藍心湄則在節目中分享另一種簡單做法「9分鐘煮蛋法」。她建議將雞蛋放入冷水鍋中，水量需完全覆蓋雞蛋，接著以中大火加熱並開始計時9分鐘，全程不需蓋鍋蓋，時間一到即可撈起。
藍心湄表示，這樣煮出的水煮蛋，蛋白會呈現Q彈細緻的口感，蛋黃則保有濕潤滑嫩的狀態。最後可依個人喜好撒上少許鹽巴與黑胡椒調味；若不喜歡蛋黃氣味，也可以加一點醋提味，讓風味更有層次，甚至帶點類似「蟹膏」的風味。
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詹姆士表示，首先要先將雞蛋用清水沖洗乾淨，再把鍋中的水加熱至約50至60度，也就是底部微微冒泡的狀態後，再用湯勺輕輕將雞蛋放入水中，避免直接丟入導致破裂。
詹姆士進一步指出，雞蛋全數下鍋後，可加入一小匙鹽巴與少量醋，因為蛋白遇到醋會加速凝固、結構收縮，口感更有彈性，同時也能讓後續剝殼更順利。待水煮滾後轉小火續煮5分鐘，關火後再浸泡約4分鐘，就能做出略帶半熟口感的蛋黃。
水煮蛋還可以這樣煮！藍心湄曝祕招：吃起來像蟹膏
另一方面，藍心湄則在節目中分享另一種簡單做法「9分鐘煮蛋法」。她建議將雞蛋放入冷水鍋中，水量需完全覆蓋雞蛋，接著以中大火加熱並開始計時9分鐘，全程不需蓋鍋蓋，時間一到即可撈起。
藍心湄表示，這樣煮出的水煮蛋，蛋白會呈現Q彈細緻的口感，蛋黃則保有濕潤滑嫩的狀態。最後可依個人喜好撒上少許鹽巴與黑胡椒調味；若不喜歡蛋黃氣味，也可以加一點醋提味，讓風味更有層次，甚至帶點類似「蟹膏」的風味。