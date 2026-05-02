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新北市長侯友宜今（2）日到永和為國民黨籍新北市議員陳柏翰輔選，親自陪同陳到永和區的傳統市場拉抬聲勢，並送陳一盒喉糖，希望陳柏翰未來能夠「為民喉舌」，為永和大力發聲，陳柏翰也回應道，會「侯侯做代誌」。侯友宜上午陪同陳柏翰到永和六合市場掃街力薦，陳柏翰曾在市府新聞局、民政局等重要公務體系服務，幾乎每天都和里長站在一起拚市政，是個年輕、專業、肯拚的年輕人，為新北市盡心盡力，這麼好的人才出來爭取國民黨永和議員候選人，自己理當站出來力挺，也值得大家支持，請永和地區5月10日到12日接到電話民調要說「唯一支持陳柏翰」，並送上一盒喉糖，期許陳能夠為永和為民喉舌。陳柏翰感謝侯友宜的加持，承諾絕對會為民喉舌、「侯侯做代誌」，也在臉書發文表示，「今天侯友宜市長陪同我一起到六合市場掃街，感謝許多店家、市民給予熱情的支持。我出身基層、沒有雄厚的家庭背景，學生時期就開始投入公共事務，從民意代表助理到局處秘書、副發言人，一路一步一腳印。」陳柏翰指出，過去在市府服務期間，他與市長一起深入新北各區，也累積完整的市政歷練。投入選舉後，更深入永和基層傾聽民意，希望以長期生活的永和為起點，持續為地方服務、為市民發聲，「也感謝今天永和戰警、民生里黃新旺里長、六合市場自治會長到場給予加油打氣，民調倒數8天，我會全力衝刺努力！」