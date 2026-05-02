5月是報稅季，內政部今（2）日也提醒，各政黨應製作114年度的財產及財務狀況決算書表，經會計師查核簽證後，於5月底前送交內政部，避免因逾期或未依規定方式申報而受罰。未於期限內申報者，最高可處新臺幣500萬元罰鍰；有申報但不符規定，經通知限期補正仍未改善者，最高可處100萬元罰鍰。

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內政部表示，政黨是民主社會維繫民意的重要角色，其財務公開與透明更是建立社會信任的基礎。今年共有74個政黨須依規定完成申報，並已於今年3月17日發函提醒各政黨應於期限內完成114年度的財務申報，同時留意避免常見錯誤，包括收支決算表與會計師查核內容不符、財報金額計算錯誤、政黨運作情形未完整呈現於收支明細等情形，以確保申報資料的正確與完整。

內政部強調，各政黨應確實留意申報期限及相關規定，避免因逾期或未依規定方式申報而受罰。未於期限內申報者，最高可處新臺幣500萬元罰鍰；有申報但不符規定，經通知限期補正仍未改善者，最高可處100萬元罰鍰。內政部將持續以輔導與服務立場，協助各政黨順利完成申報工作，讓政黨政治持續朝健全發展、公開透明的方向邁進。

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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...