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▲台南市長黃偉哲今天在「花現台南鳳梨好滋味 台南優質農產展售」現場，將台南最優質的農產與伴手禮介紹給花蓮民眾。（圖／南市府提供）

勞動節連假台南農產展售前進花蓮！台南市政府於5月1日起連續3日在遠東百貨花蓮店，辦理「花現台南鳳梨好滋味 台南優質農產展售」快閃活動，展售金鑽鳳梨等優質農產及人氣伴手禮。台南市長黃偉哲今(2)日現身會場，將台南最優質的農產與伴手禮介紹給花蓮民眾，希望讓花蓮民眾品嚐來自台南的好滋味。黃偉哲表示，台南金鑽鳳梨正值產季高峰，品質優良、風味香甜，深受消費者喜愛。南市府持續推動產銷調節與多元通路，除了穩定外銷市場，也積極深耕國內消費市場，透過此次優質農特產展售活動，將台南最新鮮的農產品直接帶到花蓮，提升品牌能見度並促進農民收益。農業局長李芳林表示，這次展售活動邀集農會、在地農民及優質業者共同參與，品項涵蓋鳳梨、洋香瓜、火龍果、芭樂等新鮮水果，以及竹筍、玉米等時令農產，另有虱目魚丸、花枝丸、肉鬆、肉乾、蜂產品與各式水果乾等農漁畜產加工產品，及桂花酸梅湯、手工花生糖、赤崁糖等台南傳統飲食，呈現台南農業的文化底蘊。農業局說，這次快閃活動同時展出七夕貓和鳳梨寶寶，並邀請台灣蘭花產業發展協會展出知名的蘭花獸Orchidsaur等超萌吉祥物供民眾拍照，並提供打卡贈禮及現場試吃，場面熱鬧，是連假期間閤家購物的好所在。近年台南市府積極與大型通路合作推廣台南農產，成功拉近消費者與產地之間的距離。這次與遠東百貨攜手辦理展售活動，結合產地特色與市場需求，穩定農產銷售、提升附加價值，讓台南優質農產品在國內市場持續發光發熱，打造農業永續發展新動能。