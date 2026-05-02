49歲王俐人近來褪去氣質女星形象，忠於自我，改走大尺度性感路線，贏得許多人支持，她今（2）日上傳一段在家做10分鐘伸展的影片，下半身以花卉圖案遮住，疑似走光，有粉絲要求看全見版本，王俐人笑說：「訂閱我IG有沒有花的！」
王俐人做拉伸不慎走光 要粉絲訂閱IG付費解鎖
今天稍早，王俐人在粉專放上一分多鐘的拉身影片，只見她隨意紮起馬尾，穿一件鵝黃色蕾絲內衣及黑色內褲，在瑜伽墊上伸展四肢，由於沒有內在美，大方以激凸示人，過程中，第三點數度出現彩色花卉的P圖，似乎不小心春光外洩。
短片上架後，吸引大批粉絲點閱、留言，有人表示太陽光很礙眼，王俐人回說：「怕沒有花花，姿勢不雅又被說了...」其中不少人「敲碗」沒有P圖的版本，「想要付費解鎖」、「徵求去花版本」，對此，王俐人一一回覆：「歡迎支持我訂閱我IG」、「可以訂閱支持我！反正隨時都可以取消！」
王俐人在3月時開啟IG付費訂閱的功能，由於經營風格轉變，訂閱人數曾經飆破4000人，依據每位訂閱戶一個月收費450元，並扣除平台抽成後，外界估算她每月收入約在50萬元至180萬元之間，相當可觀。
王俐人迎來事業第二春 粉絲敲宛寫真輯、脫衣秀
王俐人日前上成人影視平台SWAG直播爆紅，演藝事業迎來「第二春」，本人透露，直播後經紀邀約信件如雪片般飛來，粉絲們更是期盼她能發行個人寫真書，甚至期待她能籌辦一場如同「脫衣舞孃女王」蒂塔・萬提斯（Dita Von Teese）般，充滿藝術、奢華且極致性感的個人舞孃秀。
面對突如其來受到外界高度關注，王俐人坦言：「真的完全意料之外，沒想到自己能再度成為熱搜焦點。」王俐人感動表示，那兩場直播讓她感受到粉絲滿滿的能量與愛護，如今SWAG積極洽談她常駐開播，也讓外界關注王俐人未來的事業動向。
資料來源：Lisa Wang 王俐人臉書
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今天稍早，王俐人在粉專放上一分多鐘的拉身影片，只見她隨意紮起馬尾，穿一件鵝黃色蕾絲內衣及黑色內褲，在瑜伽墊上伸展四肢，由於沒有內在美，大方以激凸示人，過程中，第三點數度出現彩色花卉的P圖，似乎不小心春光外洩。
王俐人在3月時開啟IG付費訂閱的功能，由於經營風格轉變，訂閱人數曾經飆破4000人，依據每位訂閱戶一個月收費450元，並扣除平台抽成後，外界估算她每月收入約在50萬元至180萬元之間，相當可觀。
王俐人迎來事業第二春 粉絲敲宛寫真輯、脫衣秀
王俐人日前上成人影視平台SWAG直播爆紅，演藝事業迎來「第二春」，本人透露，直播後經紀邀約信件如雪片般飛來，粉絲們更是期盼她能發行個人寫真書，甚至期待她能籌辦一場如同「脫衣舞孃女王」蒂塔・萬提斯（Dita Von Teese）般，充滿藝術、奢華且極致性感的個人舞孃秀。
面對突如其來受到外界高度關注，王俐人坦言：「真的完全意料之外，沒想到自己能再度成為熱搜焦點。」王俐人感動表示，那兩場直播讓她感受到粉絲滿滿的能量與愛護，如今SWAG積極洽談她常駐開播，也讓外界關注王俐人未來的事業動向。