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▲衛福部長石崇良上台致詞回應三班護病比議題。（圖／記者邱曾其攝）

5月12日即將迎來國際護師節，不過，護理界最在意的三班護病比遲遲未入法。今（2）護理界指標的「南丁格爾獎」頒獎典禮，行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良等皆出席頒獎，獲得團體銀獎的花蓮慈濟醫院代表上台致詞時，直接喊話「三班護病比入法才是護師節最好禮物」，現場響起護理界代表如雷掌聲。慈月基金會舉辦的「南丁格爾獎」今年為第15屆，不只頒發團體獎，也頒發個人的特殊奉獻獎跟績優奉獻獎。卓榮泰表示，護師節跟母親節日期接近，或許是因為護理師跟母親一樣，接觸、疼愛、照顧每一個人；他也說，護理師必須有同理心和一雙願意工作的手，期待政府能透過政策跟預算的結合，全面提升醫護環境的待遇福利。卓榮泰回憶第一屆頒獎典禮時，護理執業登記人數約12萬人，現在已經達到19萬人，但社會普遍還是認為護理人員不足，因此自己兩度拜託考試院院長跟考選部部長「題目不要出太難、考古題也沒關係、不要考專門技術」，讓年輕人學業完成後可以投入職場。卓榮泰也強調，題目結構、品質跟內容才是重點，以去年考試人數已經超過8000人，應該要再更多人，但絕對不是要降低護理人員的素質跟水準。隨後，獲得團體獎銀獎的花蓮慈濟醫院，護理部主任鍾惠君代表上台致詞時表示，如果國家政策要讓護理師發揮良能，「護病比入法最基本的需求，如果政府看見護理師展現南丁格爾精神就是護師節最好的禮物」。話音未落，現場湧出如雷掌聲跟尖叫聲。隨後，石崇良上台致詞時表示，自己不能不回應護理界訴求，三班護病比已經開始推動，去年推動三班護病比獎勵，初期時僅有三成的醫療機構符合要求，現在已經提高到七成，政府會持續推動，入法後也會立即啟動程序，希望營造友善健康職場。護理師公會全聯會及34個護理團體日發布聯合聲明，要求政府於5月20日前明確宣布三班護病比納入《醫療機構設置標準》，且要用既有標準直接入法，不得任意變更或重啟討論。