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金管會鬆綁台股基金與主動式ETF投資單一個股上限放寬至25%，帶動台積電股價噴發，帶動高含積比重的被動與主動型ETF全面大吸金。根據《Yahoo股市》統計，今年績效前二十檔含積ETF，前三名漲幅突破7成。穩居冠軍的是富邦台灣半導體（00892），因為押寶「探針卡」族群，績效高達74.54%。其次為野村臺灣新科技50（00935），重倉先進製程、低軌衛星與資料中心等，今年來漲71.12%。第三名為近期最熱門的主動式ETF統一台股增長（00981A），其經理人陳釧瑤更因操盤績效卓著，被股民封為「瑤池金母」，漲幅70.67%。第四名到第二十名分別為，主動第一金台股優（00994A）績效68.2%、主動群益科技創新（00992A）績效66.63%、兆豐台灣晶圓製造（00913）績效63.07%、主動台新優勢成長（00987A）績效62.81%、中信小資高價30（00894）績效61.38%、主動中信台灣卓越（00995A）績效61.1%、主動復華未來50（00991A）績效60.46%、中信關鍵半導體（00891）績效59.7%、新光臺灣半導體30（00904）績效58.03%、國泰台灣科技龍頭（00881）績效54.88%、兆豐藍籌30（00690）績效52.88%、永豐智能車供應鏈（00901）績效50.2%、玉山市值動能50（009803）績效49.57%、主動野村台灣50（00985A）績效48.55%、元大電子（0053）績效48.51%、主動群益台灣強棒（00982A）績效47.48%、第一金工業30（00728）績效46.9%。綜覽前二十名，主動式基金就有8檔上榜，且6檔排名前十名。