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台南4月28日發生一起震驚社會的死亡車禍，一名28歲鄭姓女警清晨騎車返家途中，遭後方20歲戴姓女大生追撞倒地，隨後又被同向行駛的遊覽車輾過，當場喪命，引發網路輿論譁然；戴女事發後遲遲未道歉，態度與行徑也受撻伐。今(2)日上午，戴女在父母陪同下抵達鄭女靈堂上香，全程低著頭不發一語，在家屬面前頻頻鞠躬道歉，一旁父母也跟著道歉。據了解，死者為台南市警局第四分局育平派出所鄭姓女警，案發當天為休假期間，原本騎車返家準備協助家人照顧小孩，未料途中遭後方機車猛烈撞擊失去平衡倒地，隨即遭後方行駛的遊覽車輾壓身亡。事發後，戴姓女大生被拍到將機車停在路旁，低頭查看車損，未立即上前關心傷者狀況，更有自稱同校學生爆料，她隔天（29日）仍照常到校上課，神情看似平靜，甚至與同學談笑風生，被形容「一副無要無緊（不要不緊）」的模樣，相關說法再度掀起外界撻伐。