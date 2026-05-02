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曾嫌台灣太無聊！最強高中生 Ray 轉念心聲全說了

▲年僅20歲的Ray今年1月初在美國購入人生第二輛車，是藍寶堅尼千萬跑旅Lamborghini Urus。（圖／IG@rayasianboy_）

▲Ray坦言自己覺得美國生活不錯，特別是做生意的部分，但若要長期定居，自己還是會選擇台灣。（圖／IG@rayasianboy_）

台灣最強高中生 Ray 自 2024 年赴美國發展實況事業，不僅住進了Kai的實況豪宅認識一堆好友，今年更買下夢想車款藍寶堅尼 Urus，成為實踐「美國夢」的最佳範例。不過，近期 Ray 在實況上與觀眾閒聊時，分享了最新的心境轉折。在美國住了近 2 年的他坦言，逐漸看到了美國一些讓他不喜歡的地方，如今的他若要挑選「定居地」，會毫不猶豫地選擇回到台灣。Ray 曾在 2025 年 7 月登上知名網紅 Logan Paul 的訪談節目。當時他直言覺得台灣死氣沉沉、有些無聊，每個人都像是 NPC，「林書豪現在雖然在那裡，但也就這樣而已，沒什麼特別」。Ray 當時更表示，自己初到美國時整個視野都被打開了，心想：「剛來到這裡的時候，我心裡就想：該死，我一定要住在這裡（美國）！」但時隔將近一年，Ray 近期在Twitch實況上再度談及台灣話題時，態度卻有了很大的轉變。他表示，一開始的確非常喜歡美國，一切看起來都很棒，有著不一樣的文化，生活充滿新鮮感，商業機會也很棒。但隨著在美國實際居住滿 2 年，難免會發現一些自己不太喜歡的地方。Ray表示，整體來說美國依然是個很好的國家，特別是在做生意方面，但若是要選一個地方「定居」，他仍會想要回到家鄉台灣。Ray 坦言，自己以前總覺得「台灣很爛、很糟糕」，但隨著時間過去、見過世面之後，心態已經大不相同：「你們懂我的意思嗎？這不只是想家了。總而言之，如果要選一個地方住，我還是會選台灣。」Ray的實況精華曝光後，也吸引大批旅居海外過的台灣人表示認同，「只有台灣可以凌晨三點只穿短袖短褲去7-11買消夜」、「只有在國外生活過的才知道台灣的好」、「RAY來美國沒有經歷留學生的大學城生活圈，他是直接經歷美國這個社會，所以他醒悟的會比台灣留學生還要快了」、「這就跟很多人覺得去日本玩很棒是一樣的道理。那是以『觀光客』的身分過去體驗；如果你真的在當地生活，那不叫生活，那叫『生存』。」