1日傍晚在高雄左營的軍校路，發生一起汽車衝撞行人的事故，一輛白色轎車不名原因，直接撞上當時走在路上的一家三口，造成岳母及女婿兩人不幸身亡，肇事駕駛酒測值為0，肇事原因尚待釐清。對此，高市警局、交通局、工務局於今（2）日至現場會勘，肇禍主因雖為疲勞駕駛，但附近機車違停、空間不足等問題，仍有改善空間。

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▲經高市府會勘一家三口遭撞肇禍主因雖為疲勞駕駛，但附近機車違停、空間不足等問題，仍有改善空間。（圖／高市交通大隊提供）
▲經高市府會勘一家三口遭撞肇禍主因雖為疲勞駕駛，但附近機車違停、空間不足等問題，仍有改善空間。（圖／高市交通大隊提供）
關於昨（1）日傍晚在左營區軍校路發生的重大交通事故，已由警察局、交通局、工務局、里長等單位於今天12時30分至現場會勘，初步會勘研議結論如下：

一、為管理行車速度及減少違停，由交通局將軍校路車道瘦身，加寬分向限制線、軍校路與軍校路180巷口增繪邊線及槽化線，以避免用路人違停。

二、事故地點人行空間，短期由工務局進行順平工程改善，長期規劃增設人行道。

三、公園處針對路燈照明進行評估。

四、警察局加強人行道違規停車及測照取締。

高雄市政府將透過「工程改善」與「強化執法」雙管齊下，消除該路段安全隱患，也呼籲用路人切勿違規停車或占用人行空間，市府團隊將持續滾動檢討，全力守護市民交通安全。

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郭凱杰編輯記者

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