美國對伊朗實施海上封鎖，造成伊朗經濟癱瘓，外媒披露，德黑蘭正考慮出動攜帶水雷的「自殺海豚」攻擊美軍軍艦。
華爾街日報報導，越來越多伊朗強硬派認為，美國阻斷伊朗石油出口，引發的財政危機等同於戰爭行為，呼籲恢復軍事行動。
伊朗官員透露，相關軍事行動可能包括動用先前未使用的武器攻擊美軍軍艦，其中包括攜帶水雷的海豚。這也並非伊朗政權首次考慮部署「自殺海豚」。
BBC此前報導，伊朗早在2000年就向蘇聯海軍購入受過「攻擊訓練」的海豚，這些海豚能利用固定在背部的魚叉攻擊敵方的蛙人，亦能透過攜帶水雷對敵艦進行自殺式襲擊。據說這些海豚能透過螺旋槳的聲音，區分外國潛艇和蘇聯潛艇。
華爾街日報也提到，德黑蘭當局可能向該水道派遣潛艦。伊斯蘭革命衛隊（IRGC）先前已威脅要切斷穿越海峽的關鍵通訊電纜，此舉可能癱瘓全球網路通訊，使緊張局勢進一步升級。
德國智庫SWP中東問題訪問學者阿齊齊（Hamidreza Azizi）表示，「德黑蘭日益將封鎖視為戰爭的另一種表現形式，而非戰爭的替代方案。因此，伊朗決策者可能很快會認為，重啟衝突的代價，將低於繼續忍受長期封鎖。」
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伊朗官員透露，相關軍事行動可能包括動用先前未使用的武器攻擊美軍軍艦，其中包括攜帶水雷的海豚。這也並非伊朗政權首次考慮部署「自殺海豚」。
BBC此前報導，伊朗早在2000年就向蘇聯海軍購入受過「攻擊訓練」的海豚，這些海豚能利用固定在背部的魚叉攻擊敵方的蛙人，亦能透過攜帶水雷對敵艦進行自殺式襲擊。據說這些海豚能透過螺旋槳的聲音，區分外國潛艇和蘇聯潛艇。
華爾街日報也提到，德黑蘭當局可能向該水道派遣潛艦。伊斯蘭革命衛隊（IRGC）先前已威脅要切斷穿越海峽的關鍵通訊電纜，此舉可能癱瘓全球網路通訊，使緊張局勢進一步升級。
德國智庫SWP中東問題訪問學者阿齊齊（Hamidreza Azizi）表示，「德黑蘭日益將封鎖視為戰爭的另一種表現形式，而非戰爭的替代方案。因此，伊朗決策者可能很快會認為，重啟衝突的代價，將低於繼續忍受長期封鎖。」
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