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國民黨中常會昨（29）日針對軍購條例召開黨團大會討論，據傳立法院長韓國瑜曾表態「8000億軍購」。國民黨副主席季麟連口出狂言稱，若立法院長韓國瑜涉及賣黨求榮，將建議「開除黨籍」；對此，文化大學廣告系教授鈕則勳認為，如果國民黨若不快速進行戰場清理或是控制，絕對是衝擊年底選舉最大的變數。鈕則勳1日在《POP大國民》節目中表示，韓國瑜對於季麟連的失控發言，非常努力去進行一定程度的處理，包含遣詞用句或者是五個無愧，都算是蠻嚴正的聲明。鈕則勳指出，這件事可能會成為一個核彈級的政治衝突，甚至會衝擊國民黨年底的選情。特別是綠營就可以操作「抗中牌」，國民黨本來要進行的傳統路徑是親美和中，但如今唱這齣，軍購部分可能又得罪美國，而國民黨立委要選縣市長，他們很擔心軍購這個戰場如果不快速清理，可能會影響他們選區選舉的表現。鈕則勳續指，還有一個大問題就是，可能會因為這一次季麟連的放炮，變成壓垮黨中央跟黨團互信的最後一根稻草，如果國民黨不快速的去做一定程度的戰場清理或是控制，或者有個解決方案，絕對是衝擊藍軍年底選舉最大的變數。