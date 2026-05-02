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▲鄭熙靜認為男生若能適度使用香水，展現出乾淨、宜人的氣味，不僅能給人留下良好的第一印象，更能顯現出個人品味與對細節的重視。（圖／玖玥玖娛樂創意提供）

▲▼鄭熙靜擁有168公分纖細身材，曾經是韓國職棒KT巫師隊的王牌啦啦隊成員，去年9月加盟慕獅女孩。（圖／정희정IG＠_jung_u）

韓國人氣啦啦隊「電眼女神」鄭熙靜，不僅是韓國職棒KT巫師隊的啦啦隊成員，更是台灣職籃TPBL攻城獅隊「慕獅女孩」的亮眼一員，她今（2）日擔任香氛品牌一日店長，穿中空裝小露纖腰，吸引眾多粉絲到場。活動中，鄭熙靜分享對香氛的獨特見解與個人習慣，透露香水是她生活中不可或缺的「祕密武器」，也說身上香香的男生很加分。鄭熙靜表示，她每天出門前一定會噴上香水，而這個習慣甚至延伸到她的啦啦隊工作，她坦言，即使在球場上賣力跳著應援舞，只要一有空檔就會拿出香水補噴一下，讓自己隨時保持在最佳狀態，散發迷人香氣。鄭熙靜認為，身上持續散發著淡淡的香味，不僅能讓自己心情愉悅，也能為周遭帶來正面的感受，這也是她維持自信與活力的祕訣之一。對於許多人關心的「男生身上散發香氣是否會加分」這個問題，鄭熙靜毫不猶豫地表示：「對！」認為這絕對是一個重要的加分項，她說，男生若能適度使用香水，展現出乾淨、宜人的氣味，不僅能給人留下良好的第一印象，更能顯現出個人品味與對細節的重視，這對於異性而言，是一種極具吸引力的魅力展現。鄭熙靜（정희정）過去以一支洗腦「魔笛舞」在網路上爆紅，去年9月正式宣布加盟台灣PLG職籃新竹攻城獅隊專屬啦啦隊「Muse Girls 慕獅女孩」，現年23歲的她，擁有168公分纖細身材，曾經是韓國職棒KT巫師隊的王牌啦啦隊成員，因為短髮造型俏麗、電眼迷人，被粉絲封為「短髮精靈」與「啦啦隊Winter」。從2019年開啟應援生涯，鄭熙靜在韓職、籃球、排球與足球多領域累積豐富經驗，她不只擁有亮眼外型，場上應援時活潑、調皮的個性更是她圈粉無數的原因之一，鄭熙靜喜歡在比賽後向粉絲「瘋狂比讚」互動，私下其實享受居家時光，養貓且是「庫洛米」鐵粉的她，與台上熱情形象形成「小宅女」的反差萌。