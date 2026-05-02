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▲台中一家攤商賣創意雞蛋仔，自創有多種口味。（圖／翻攝店家臉書）

▲雞蛋仔填入大量餡料後再烤，可看到材料不停滴落，此舉也讓網友抨擊浪費食材。（圖／翻攝Instagram）

台中有一家標榜「創意雞蛋仔」的店家，推出在裡頭夾入爆量的芋頭泥、地瓜泥，原本要以此作為賣點，無奈卻在社群平台上遭到網友們無情炮轟「不是雞蛋仔外形就叫雞蛋仔」，還引來許多香港人怒批，有人喊像垃圾，尤其因為餡料太多導致製作過程時中粉漿不斷滴落至外頭，也被批浪費食材。網友們竟還上店家Google評論大量留言一顆星負評，讓闆娘感到無奈直接宣布今（2）日暫停營業。雞蛋仔是許多人到香港必吃的街邊美食，是種以雞蛋、麵粉、木薯粉等作為材料，再以特製機器壓烤出的街頭小吃，餅皮可添加調味料例如巧克力漿等做成多種風味，而後來也有加料的創新做法。但有網友昨（1）日於Threads上分享台中一攤雞蛋仔專賣店的產品，創意雞蛋仔內夾入了爆量標榜是由父親幫忙處理的芋頭泥與地瓜泥，因為壓製過程可見到闆娘一直在機器中抹入爆量的餡料，又可見到粉漿似是不斷滴落，網友認為不甚雅觀，再加上成品也與傳統港式雞蛋仔不同，而讓他PO網表示「不是雞蛋仔外形（型）就叫雞蛋仔」。貼文也引起許多網友議論並留言：「香港人表示崩潰」、「我彷彿體會到意大利人看到pizza里面加鳳梨的感覺」、「噁，不是裡面料多就是好的」、「她應該是故意想製造爆餡的效果，但看到一堆食材被浪費，然後周邊又髒兮兮的，真的有夠躁鬱」也有網友建議業者這種餡料適合紅豆餅，建議賣紅豆餅就好。留言區中更引來不少香港人提出意見：「依個係乜撚嘢（這是在幹嘛）」、「晒料又成舊垃圾咁款（浪費材料又像舊垃圾的樣子）」、「其實香港都有好多賣雞蛋仔有蕃薯、芋泥夾心，人地一粒一粒加料…唔會搞到佢一pat咁（會一粒一粒加入配料...不會搞得一團爛泥）」。事隔一夜，不僅網友搜出該店家就是「酒鬼雞蛋仔」，甚至還上店家Google評論大量留言一顆或兩星負評，闆娘感到無奈，直接宣布今（2）日暫停營業。