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針對台灣少子化議題，國發會主委葉俊顯日前透露，府院近期應會有重大宣布，不排除擴大「0到6歲國家一起養」政策，傳出適用年齡將延升至18歲，對此，政院人士今（2）日指出，除了生、養、教育之外，政府也會從居住、職場等共五大面向著手，目前政策仍在研議中。葉俊顯日前備詢時透露，府院近期應會有重大宣布，有望推出一系列措施，不排除擴大「0到6歲國家一起養」，甚至可能延伸適用年齡，整體新措施方向接近南韓政策，像是已將實施的男性育嬰假措施，未來可能擴大增加天數等。另外，有媒體報導，總統賴清德上任即將滿兩週年，預計將在520時，親自宣布推動新的少子化對策，從「0到6歲國家一起養」，擴大延伸到18歲青少年照顧。對此，政院人士表示，政府非常重視少子女化議題，根據目前已公布的少子女化對策計畫2.0，除了生、養、教育之外，政府也會從居住、職場等共五大面向著手，持續強化支持力道，盼從根本面延緩少子女化現象。