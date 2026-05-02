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美國舊金山迎來一場史無前例、號稱全球最小的賽事，名為「2026精子賽跑世界盃」，將邀請各國男性以精子的游泳速度一決高下，最終脫穎而出的「速度之王」將可獨得高達10萬美元大獎。主辦方表示要「尋找全球最健康的男人」，並已吸引全球逾1萬名男性報名，涵蓋美國、伊朗、以色列等。根據主辦方說法，比賽以科學為基礎，將嚴格篩選出128名菁英選手，各自代表不同國家進入淘汰賽。為提高入選機率，主辦單位甚至鼓勵參賽者代表較少人知曉的國家出賽，條件是本人或父母需在該國出生、具備公民身分、擁有居留權或具備25%的該國血統。所有參賽者年齡必須滿18歲，且絕對不能患有性傳染病。入選者會收到專屬採集套件，將精液樣本寄回美國加州後，實驗室會透過孵化、洗滌、移液與離心等先進技術，精準分離出最具活力的細胞準備參賽。比賽全程將在顯微鏡下進行，選手的精子必須在一條長約400微米（約0.04公分）的客製化微流體賽道中直線衝刺。為了將每位「跑者」逼向極限，賽道中更設有微電流製造強大阻力。雖然距離極短，但完賽時間可能從短短數秒拉長至40分鐘。現場不僅將透過高解析度攝影機與網路即時轉播，大螢幕更會公開參賽者的身體組成與生物指標等健康數據。事實上，這項賽事早在2025年4月就曾於洛杉磯舉辦過首屆試辦賽，當時祭出1萬美元獎金，最終由南加州大學學生麥克爾（Tristan Mykel）以1分03秒成績奪冠。這項比賽是由艾瑞克．朱（Eric Zhu）等四位科技界人士共同發起，目的其實是為了喚醒大眾關注男性生育力急遽下降的議題。根據研究數據顯示，從1973年到2018年間，全球男性的精子濃度已雪崩式暴跌，降幅超過50%，從每毫升1.01億銳減至4900萬。世界衛生組織警告，現代人肥胖、久坐、吸菸以及頻繁暴露於化學物質與農藥中，都是引發這場全球男性生育危機的頭號元凶。