我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月繳稅季到了！7-11、全家繳稅方法。（圖／取自桃園市政府地方稅務局）

▲持中國信託uniopen聯名卡（含OPEN錢包綁定），至全台7-11繳房屋稅，享分級回饋最高100點。（圖／7-11提供）

折抵1元綜合所得稅帳單。



▲使用中國信託uniopen聯名卡於財政部繳費網繳納綜所稅，享0.2% OPENPOINT無上限。（圖／7-11提供） 全家繳稅優惠！集章送購物金



即起至5月26日前，至「全家」繳納房屋稅、汽機車牌照稅等地方稅， 或其他帳單繳費、取票（不含包裹寄取件、儲值商品、國稅）， 即可參加「集章趣」活動，每筆可集1章，集滿1章可兌換商品優惠 券、5章可兌換全家紅利金5元、10章可兌換FMC潔膚濕巾， 集滿20章更可享30元超值加價購「五月花厚棒衛生紙（串）」 或「林鳳營鮮乳」等生活日用品。



只要使用全盈+PAY於門市單筆 消費滿168元，即可獲得1張抽獎券，抽價值5萬元的全盈錢包儲值金。



▲繳稅季荷包放大術 「全家」代收繳費集章換紅利金、FMC潔膚濕巾。（圖／全家提供）



5月繳稅季到了！除了線上繳稅外，也可以就近到超商繳費，《NOWNEWS》整理7-11、全家、萊爾富、OK超商繳稅步驟，還有優惠比拼，其中先到中國信託APP領券，並持指定信用卡，到7-11門市繳稅，即可享有分級回饋最高100點。超商繳稅方法，第一種是拿有條碼的稅單，持紙本繳款書直接到櫃台繳稅；第二種是到超商機台列印繳費單，至櫃台繳稅。（一）持紙本繳款書： 帶著印紙本繳款書直接到櫃檯掃描條碼繳納（二）列印小白單繳稅7-11：ibon 首頁選擇「儲值/繳費」→「政府代收」→「查繳稅」。FamilyMart ：繳費→「政府繳費」Hi-Life：繳費.代收→「政府代收」OK：繳費→「公家繳費」選擇對應稅目（例如：房屋稅、綜合所得稅）。輸入身分證字號與相關資料（或插卡驗證）。確認資訊並列印「條碼繳款單」，拿到櫃台繳稅。持中國信託uniopen聯名卡（含OPEN錢包綁定），至全台7-11門市繳房屋稅，享分級回饋最高100點。先開啟中信APP，點選信用卡→卡片管理找到uniopen卡→卡友專屬券→領取「繳房屋稅 最高回饋 OPENPOINT 100點」。取得優惠券後，帶著稅單到7-11門市繳費，稅額2000元以下，回饋50 OPENPOINT點、2000元以上回饋100 OPENPOINT。此外，5月31日前，使用 icash Pay綁定uniopen聯名卡，線上繳綜所稅或房屋稅，當月一般消費滿3000元，可拿2% OPENPOINT點數回饋（每月最高100點）；新戶當月繳稅再加碼2%（最高50點），合計最高4%回饋。到7-11門市繳稅，OPENPOINT點數可以1點