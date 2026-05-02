5月繳稅季到了！除了線上繳稅外，也可以就近到超商繳費，《NOWNEWS》整理7-11、全家、萊爾富、OK超商繳稅步驟，還有優惠比拼，其中先到中國信託APP領券，並持指定信用卡，到7-11門市繳稅，即可享有分級回饋最高100點。

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7-11、全家繳稅步驟

超商繳稅方法，第一種是拿有條碼的稅單，持紙本繳款書直接到櫃台繳稅；第二種是到超商機台列印繳費單，至櫃台繳稅。

（一）持紙本繳款書： 帶著印紙本繳款書直接到櫃檯掃描條碼繳納

（二）列印小白單繳稅

7-11：ibon 首頁選擇「儲值/繳費」→「政府代收」→「查繳稅」。
FamilyMart ：繳費→「政府繳費」
Hi-Life：繳費.代收→「政府代收」
OK：繳費→「公家繳費」

選擇對應稅目（例如：房屋稅、綜合所得稅）。輸入身分證字號與相關資料（或插卡驗證）。確認資訊並列印「條碼繳款單」，拿到櫃台繳稅。

▲五月繳稅季到了！7-11、全家繳稅方法。（圖／取自桃園市政府地方稅務局）
▲五月繳稅季到了！7-11、全家繳稅方法。（圖／取自桃園市政府地方稅務局）
7-11繳稅優惠！最高送100點回饋

持中國信託uniopen聯名卡（含OPEN錢包綁定），至全台7-11門市繳房屋稅，享分級回饋最高100點。先開啟中信APP，點選信用卡→卡片管理找到uniopen卡→卡友專屬券→領取「繳房屋稅 最高回饋 OPENPOINT 100點」。

取得優惠券後，帶著稅單到7-11門市繳費，稅額2000元以下，回饋50 OPENPOINT點、2000元以上回饋100 OPENPOINT。

▲持中國信託uniopen聯名卡（含OPEN錢包綁定），至全台7-11繳房屋稅，享分級回饋最高100點。（圖／7-11提供）
▲持中國信託uniopen聯名卡（含OPEN錢包綁定），至全台7-11繳房屋稅，享分級回饋最高100點。（圖／7-11提供）
此外，5月31日前，使用 icash Pay綁定uniopen聯名卡，線上繳綜所稅或房屋稅，當月一般消費滿3000元，可拿2% OPENPOINT點數回饋（每月最高100點）；新戶當月繳稅再加碼2%（最高50點），合計最高4%回饋。

到7-11門市繳稅，OPENPOINT點數可以1點折抵1元綜合所得稅帳單。

▲使用中國信託uniopen聯名卡於財政部繳費網繳納綜所稅，享0.2% OPENPOINT無上限。（圖／7-11提供）
▲使用中國信託uniopen聯名卡於財政部繳費網繳納綜所稅，享0.2% OPENPOINT無上限。（圖／7-11提供）
全家繳稅優惠！集章送購物金

即起至5月26日前，至「全家」繳納房屋稅、汽機車牌照稅等地方稅，或其他帳單繳費、取票（不含包裹寄取件、儲值商品、國稅），即可參加「集章趣」活動，每筆可集1章，集滿1章可兌換商品優惠券、5章可兌換全家紅利金5元、10章可兌換FMC潔膚濕巾，集滿20章更可享30元超值加價購「五月花厚棒衛生紙（串）」或「林鳳營鮮乳」等生活日用品。

只要使用全盈+PAY於門市單筆消費滿168元，即可獲得1張抽獎券，抽價值5萬元的全盈錢包儲值金。

▲繳稅季荷包放大術 「全家」代收繳費集章換紅利金、FMC潔膚濕巾。（圖／全家提供）
▲繳稅季荷包放大術 「全家」代收繳費集章換紅利金、FMC潔膚濕巾。（圖／全家提供）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...