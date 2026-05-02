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根據《美麗島電子報》4月28日的公布的兩岸民調指出，有22.4%的台灣民眾能接受中國大陸提出的「一國兩制、和平統一」，相當於400多萬台灣，引發關注。對此，資深媒體人謝寒冰分析，這不代表這些台灣人真的就認為「一國兩制」是好的，而是多數民眾認為台灣發生戰爭的機率越來越高。針對是不是能接受一國兩制，去年民調「非常樂意接受」跟「勉強接受」加起來只有15%，但是現在一下暴增到22.4%，謝寒冰昨（1）日在網路節目《寒冰論劍》中指出，民調看的是「趨勢」，台灣風向的改變，並不是「哇！台灣人開始傾向於接受一國兩制了，老共可以加大對台灣的宣傳，以後就可以直接兵不血刃、直接統一台灣了」，而是代表多數民眾認為台灣發生戰爭的機率越來越高。謝寒冰指出，鄭習會結束之後，超過六成以上的民眾認為，兩岸應該要有交流協商機制，因為大多數正常人都知道，沒有交流協商機制就很容易產生衝突、演變成戰爭，而戰爭是台灣多數人都不要的。兩岸現在正處於一個非常危險的狀態，基本上沒有直接的官方溝通管道，都是透過民間，或是透過個別的政治人物取得一些訊息的交流，民眾對兩岸之間的憂慮升高，是促成第一個「支持兩岸之間對談協商的人增多」的原因。謝寒冰分析，因為支持兩岸協商的人增多，「和平統一、一國兩制」願意接受的人也變多，這並不表示台灣很多人真的就認為「一國兩制」是好的，看民調就知道，真正樂意接受一國兩制的大概都是個位數，大概3%、5%，但在別無選擇的時候，「與其戰爭，我寧願選擇一國兩制」。謝寒冰認為，台灣過去認為自己可以跟中國大陸對抗，很大一部分的原因是建構在「美國在關鍵時刻會出手幫忙」，但當看到這幾年俄烏戰爭的局勢、看到加薩走廊的狀況、看到美伊戰爭的態勢，不要戰爭的人會越來越多，對美國沒信心的人也會越來越多。