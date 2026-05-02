我是廣告 請繼續往下閱讀

▲衛福部長石崇良出席南丁格爾獎頒獎典禮。（圖／記者邱曾其攝）

為改善少子化議題，政府擬擴大「0到6歲國家一起養」政策，其中更包含衛福部兒童及少年未來教育與發展帳戶對象也研擬放寬，將從原先的低收、中低收，放寬到近貧兒少。衛福部長石崇良表示，目前實施狀況觀察，確實有遇到瓶頸，正在全面性檢討，擴大對象也在討論範圍中。兒少教育發展帳戶目前是針對未滿18歲的列冊低收入戶或中低收入戶，或是在兒少福利機構安置2年以上失依的兒童或少年；由家長（法定代理人）或是最近親屬向地方政府申請完成開戶後，政府即先存入開戶金1萬元作為獎勵。後續政府每年依開戶人存入自存款的多寡，以1:1方式相對提撥同等金額給開戶人，存款一年上限1萬5,000元；換言之，政府提撥款（含開戶金）一年最多也是1萬5,000元。等到開戶人年滿18歲後才可提領，帳戶資金將作為接受教育、職業訓練或就業、創業之用。石崇良今出席南丁格爾獎頒獎典禮前受訪表示，目前該帳戶主要針對低收入戶、中低收入戶及脆弱家庭等弱勢族群，透過政府對撥（提撥）資金的方式，協助弱勢兒少累積未來成長所需的儲蓄。然而，根據過去的實施經驗，目前仍面臨開戶率遇到瓶頸、存款金額等需進一步討論的問題。石崇良說，衛福部現正進行全面性檢討，而「擴大適用對象」已納入本次檢討範疇中。待整體方案規劃完整後，將會正式對外報告詳細內容。