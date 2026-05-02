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國民黨中常會昨（29）日針對軍購條例召開黨團大會討論，據傳立法院長韓國瑜曾表態「8000億軍購」。國民黨副主席季麟連口出狂言稱，若立法院長韓國瑜涉及賣黨求榮，將建議「開除黨籍」；曾提拔季麟連的前總統陳水扁表示，「人都會變，20年來沒有聯絡，不知道他變這麼多，阿扁都不認識他了！」；對此，前立委沈富雄認為，不是季麟連變了，是阿扁被騙了。沈富雄1日在政論節目《少康戰情室》中表示，阿扁說季麟連這個人變了，他當初怎麼看不出來。他給阿扁開示，不是他變了，是阿扁被騙了，因為很會為前途打算的人，通常都是兩面討好。針對立院國民黨團4月29日舉行黨團大會討論國防特別條例立場，前立委費鴻泰則表示，立院國民黨團4月29日舉行黨團大會討論國防特別條例立場，如果有黨團決議的話，那就叫做黨團的決議版，大家就要去遵守，喜不喜歡是你的事，這叫黨團自主，但如果不是有黨團的決議，4月29日開這個會議，又是要幹什麼呢？黨團應該把話講清楚。費鴻泰透露，韓國瑜在這個案子裡面，並沒有表態支持什麼，通常國民黨籍的立法院長大概很少參加黨團大會，不參加黨團大會，他就沒有表示意見，季麟連直接去罵一位國民黨選出來的立法院長，這是一個大事，季應該要針對這個事情公開道歉。