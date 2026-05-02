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首波梅雨鋒面週日深夜襲台！降雨時程出爐

▲中央氣象署指出，這波梅雨鋒面影響最劇烈的時間，將落在 5 月 3 日晚間至 5 月 4 日。到了 5 月 5 日，雖然東北季風稍稍減弱，但受到華南雲雨區東移的影響，全台的降雨範圍仍相對較大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

為什麼梅雨總是下超久？專家解析 4 大形成條件

這也是梅雨能夠連續下、且下的劇烈的重要原因。

▲為何梅雨季的雨勢總是特別持久且劇烈？林得恩表示，形成條件包含冷暖氣團對峙不下、東亞季風建立、副熱帶高壓北抬以及噴流系統支撐。（圖／翻攝臉書粉專林老師氣象站）

勞動節連假好天氣只剩下一天！根據中央氣象署預報，週日（3 日）深夜將有新一波鋒面通過及東北季風增強。這將是今年梅雨季的首波鋒面，預計帶來強勁雨勢。對此，氣象專家林得恩也詳細列出梅雨鋒面 4 大形成條件，解釋為何梅雨的原因。氣象專家林得恩說明，連假最後一日（5 月 3 日）的晚間起，隨著今年梅雨季首波鋒面接近、通過，東北季風也將伴隨南下。屆時，西半部地區的降雨將轉趨明顯；同時，北部及宜蘭地區的溫度降幅可達攝氏 6 至 8 度，天氣轉涼的感受將相當明顯。中央氣象署也指出，這波梅雨鋒面影響最劇烈的時間，將落在 5 月 3 日晚間至 5 月 4 日。而到了 5 月 5 日，雖然東北季風稍稍減弱，但受到華南雲雨區東移的影響，全台的降雨範圍仍相對較大。為何梅雨季的雨勢總是特別持久且劇烈？林得恩表示，發生在 5、6 月份的梅雨鋒面，其形成機制主要可概分為以下 4 大條件：春末夏初，東亞同時存在兩股性質差異很大的氣團，北方是來自大陸的較乾冷氣團，而南方則是來自南海與西太平洋的暖濕氣團。當這兩股氣團交會，勢力相當，所產生的界面，就是鋒面；若發生在5、6月份，叫做梅雨鋒面。隨著夏季來臨，東亞季風增強，環境的西南風開始將大量水氣輸送到華南、臺灣、日本一帶；由於來自中南半島的水氣供應，就像幫浦一樣，提供充沛且持續的水氣來源，季節開始轉換，西太平洋副熱帶高壓也逐漸北移，原先的鋒面被「卡」在華南至台灣，或至日本一帶，成為近似準靜止的降雨天氣系統，我們稱為滯留鋒（stationary front），也因為如此，梅雨鋒面的降雨型態常會造成某地（或某地區）的降雨非常集中且顯著。高層噴射氣流提供上升運動與擾動能量，就像煙囪效應一般，高層明顯輻散，激促低層更多輻合，也使得對流系統得以持續發展，而不是短暫消散；另一方面，來自西南方的低層噴流也扮演著輸送水氣與能量的角色，因素之一。