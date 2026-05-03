5月5日立夏即將登場，象徵春去夏來、氣溫轉熱，農作物進入生長旺季。命理專家小孟老師表示，立夏不只是氣溫上升、雷雨與梅雨將至的重要節氣轉折點，民間也流傳一系列飲食習慣與生活禁忌，包括不可坐門檻、避免在正門口穿鞋等，也要記得吃得清爽，提醒民眾順應節氣調整生活節奏。

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立夏習俗快看！吃蛋防「疰夏」　飲食清爽為主

1.立夏吃蛋防「疰夏」：

民間流傳一句話：「立夏吃了蛋，熱天不疰夏。」隨著氣溫升高，小孩常出現食慾下降、精神不濟的情況，被稱為「疰夏」。傳說中女媧娘娘曾教導百姓食用煮熟的雞、鴨、鵝蛋來改善不適，因此逐漸形成在立夏吃蛋的習慣。

▲古人認為立夏雷雨增加、梅雨將臨，是重要節氣轉折點，因此衍生出吃蛋補身、飲食清淡等習慣。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）
▲古人認為立夏雷雨增加、梅雨將臨，是重要節氣轉折點，因此衍生出吃蛋補身、飲食清淡等習慣。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）
2.飲食清爽為主、避免過飽：

立夏之後氣候炎熱，飲食建議偏向清爽，可選擇蘋果、檸檬、櫻桃、葡萄等水果，同時避免吃太撐，讓腸胃保有調整空間。蔬菜部分可多攝取苦瓜、小黃瓜，也適合飲用綠豆湯或青草茶等退火飲品。

立夏4禁忌注意！別坐門檻、在正門口穿鞋　

1.避免坐在門檻上：

傳統說法認為立夏是門神誕辰，若坐在門檻上會阻擋門神出入，進而影響運勢，甚至被認為容易讓前途受阻。

2.不要在正門口穿鞋：

同樣與門神信仰有關，據說在正門口穿鞋容易觸怒門神，因此建議移至門旁再穿鞋，以示尊重。

▲立夏這天是門神生日，應避免坐門檻與在門口穿鞋，避免阻擋運勢。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）
▲立夏這天是門神生日，應避免坐門檻與在門口穿鞋，避免阻擋運勢。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）
3.少吃過度補氣食材：

立夏不宜進補過頭，若攝取過多補氣食物，可能引發上火、喉嚨乾癢、胸悶等狀況，甚至影響氣血循環，因此建議改以清熱降火的飲食為主。

4.避免情緒躁動與衝動決策：

隨著氣溫升高，人也容易心浮氣躁，專家提醒說話應避免過於直接，以免與人產生衝突，同時也不宜在此時衝動投資，以防判斷失誤導致損失。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...