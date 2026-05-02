我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《穿著PRADA的惡魔2》上映後引起熱烈討論，有部分網友認為續集的時尚度沒有首集搶眼，但其實這一集有更多名牌主動來求合作。（圖／摘自IMDb）

▲《穿著PRADA的惡魔2》中艾蜜莉布朗（如圖）的角色性格與劇情，也有台灣觀眾認為和首集的人設不符。（圖／摘自IMDb）

▲安海瑟薇的角色在《穿著PRADA的惡魔2》中維持善良、熱情的作風，卻被某些台灣觀眾認為沒有精明幹練女記者的樣子。（圖／摘自IMDb）

《穿著PRADA的惡魔2》在台穩坐票房冠軍，締造開年以來新片最佳首映成績，觀眾討論也非常熱烈。雖然目前傳出不少好評，認為情懷滿滿，更有對於媒體現況的犀利描述，但同樣也有粉絲感到失望，特別是梅莉史翠普扮演的時尚女魔頭米蘭達，這一集並沒有上一集那麼毒舌，還會在昔日小助理、今日的精品高層艾蜜莉布朗前低聲下氣，似乎人設走樣。不過老粉絲解釋道：梅姨這一次更人性化、變暖了，部分場面感覺是本人的性格跑出來。在《穿著PRADA的惡魔2》中，主角們面對的是傳統紙媒式微、點閱代表一切，更面臨AI隨時可能取代人類的劇變，編劇想要突顯就算昔日叱吒媒體圈與時尚業的惡魔主編，也沒有辦法力挽狂瀾，必須適應變局，媒體存亡危機是大到連她都解決不了，只能配合，因此她需要與時俱進，不能再是以往那種不可一世的態度。儘管被部分觀眾嫌人設走樣，其實一些老粉絲眼中，梅莉史翠普的演技發揮空間更寬廣，甚至某些時候流露出她本身的性格，角色在續集更暖，才更接近她私下的樣子。歐美媒體大都予《穿著PRADA的惡魔2》和首集差不多的評價，至於北美觀眾映後口碑網站CinemaScore呈現出來的結果，應該會讓台灣影迷大吃一驚，《穿著PRADA的惡魔2》拿到A-，評價算是蠻不錯，而20年前的首集，得到的只有B，明顯比續集失色，絕對讓部分奉首集為世紀經典、對續集挑三揀四的台灣觀眾難以置信。相較於大多數好萊塢續集是在首集上映幾年之內就登場，《穿著PRADA的惡魔2》並沒有打鐵趁熱，甚至在10年前還沒有籌拍的計劃，是等到時機成熟、讓各方滿意的劇本順利誕生，梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗等原班人馬才會確定回歸。有些台灣觀眾嫌梅莉史翠普在續集中不夠惡魔、安海瑟薇在媒體圈混了20年還是像小菜鳥一樣慌張、艾蜜莉布朗不可能成為凡事靠有錢男友的拜金女等，忠實老粉絲都能一一找到合理的解釋。然而有一個堪稱見仁見智的部分，是某些觀眾認為《穿著PRADA的惡魔2》反而在時尚展現的程度沒有首集那麼精彩、炫目，諷刺的是當年各大品牌擔心得罪時尚女魔頭本尊安娜溫圖，因此不太願意提供自家產品在片中亮相，第2集因為首集締造票房佳績、安娜溫圖本人都加入配合炒話題，名牌更是卯起來尋求合作機會，照理應該更多奇珍異品登場，卻反而沒讓時尚迷太滿意，也是續集引起的迴響中最有意思的部分。