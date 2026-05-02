馬來西亞一名19歲女學生1日被發現遭人狠刺61刀後棄屍，警方火速展開偵查，10小時後逮捕4名嫌犯，主嫌是死者的19歲男友，以及死者友人、主嫌的父母。
據當地媒體新海峽時報等報導，馬來西亞吉蘭丹州（Kelantan），一名19歲的女大生1日被發現陳屍在甘榜西馬（Kampung Simah）的一處稻田。屍體被發現時身中61刀，傷痕從臉部蔓延到腳部，多集中在身體右側，死因是為胸部致命刺傷。
警方將此案列為謀殺案，初步調查顯示，死者疑似在其他地點殺害後才被轉移到棄屍地點。死者頸上戴著刻有「SYAA」字樣的項鍊，左手腕配戴手鍊，右手中指則套著一枚戒指。
警方在1日下午4時40至2日凌晨2時30分，突擊兩處地點，先後逮捕4名嫌犯。主嫌是死者的19歲男友，他聲稱死者與另一名男子有染；另名被逮的青少年是死者的友人；主嫌的66歲父親及60歲母親也被逮捕。
初步調查顯示，受害者與嫌疑人之間發生爭吵，最終導致受害者死亡。警方認為，嫉妒是導致受害者被殺的動機。據信，她是在嫌疑人的車內被刺死的。當天晚上11時， 死者曾在WhatsApp動態上傳了美食照片。大概90分鐘後，1日凌晨12時30分，死者的遺體就在路邊被發現。
嫌疑人此前沒有犯罪記錄，毒品檢測結果也呈現陰性。警方還繳獲了兩輛汽車、兩支手機、衣物、一雙拖鞋、四張地墊和一把據信是凶器的刀。
該案正在根據馬來西亞《刑法》第302條謀殺罪進行調查，該條規定，一經定罪，可判處死刑或 30 至 40 年有期徒刑，並處以鞭刑。
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警方將此案列為謀殺案，初步調查顯示，死者疑似在其他地點殺害後才被轉移到棄屍地點。死者頸上戴著刻有「SYAA」字樣的項鍊，左手腕配戴手鍊，右手中指則套著一枚戒指。
警方在1日下午4時40至2日凌晨2時30分，突擊兩處地點，先後逮捕4名嫌犯。主嫌是死者的19歲男友，他聲稱死者與另一名男子有染；另名被逮的青少年是死者的友人；主嫌的66歲父親及60歲母親也被逮捕。
初步調查顯示，受害者與嫌疑人之間發生爭吵，最終導致受害者死亡。警方認為，嫉妒是導致受害者被殺的動機。據信，她是在嫌疑人的車內被刺死的。當天晚上11時， 死者曾在WhatsApp動態上傳了美食照片。大概90分鐘後，1日凌晨12時30分，死者的遺體就在路邊被發現。
嫌疑人此前沒有犯罪記錄，毒品檢測結果也呈現陰性。警方還繳獲了兩輛汽車、兩支手機、衣物、一雙拖鞋、四張地墊和一把據信是凶器的刀。
該案正在根據馬來西亞《刑法》第302條謀殺罪進行調查，該條規定，一經定罪，可判處死刑或 30 至 40 年有期徒刑，並處以鞭刑。