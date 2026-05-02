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台泥今（2）日重返華山園區舉辦80週年「築夢文明」展覽，象徵戰後重現走向低碳轉型的建材企業。活動開幕典禮貴賓邀集富邦集團董事長蔡明忠、台新金控董事長吳東亮、宏碁集團創辦人施振榮、三三會理事長林伯豐等企業領袖，以及土耳其、加拿大、英國等駐台使節等多位嘉賓見證。台泥本次選在華山文創園區西一館舉辦80週年活動，正是因為華山面對的大草坪，在日治末期至民國五、六十年代是華山貨運車站舊址。當年台泥竹東廠、高雄廠的一袋袋水泥，透過蒸汽火車卸下，因此重返此處，希望把「建設城市」的歷史使命，向前延伸為「築夢文明」的下一段路。張安平表示，今天科技在加速、氣候在變化，文明正在翻頁，但文明永遠需要基礎、需要橋樑，需要道路，需要城市，需要乾淨穩定的能源，需要處理廢棄物，需要讓人類可以安身立命的土地。台泥所做的正是守護這個基礎。當歷史回望這個時代，它或許不會記得每一家公司。但它一定會記得：在文明轉折的時刻，有人仍然在為人類鋪路造橋。活動中也首度公開台泥轉型的成績單——「AI礦山無人礦山車」系統是水泥業首例的AI無人電動礦山車系統，將數位孿生與自動化控制深度整合進採礦流程的全新技術，現場並透過3D裸視技術，讓現場貴賓宛如直抵花蓮和平海拔一千公尺的無人礦山，親身感受零碳視野的震撼。目前已在台泥花蓮和平廠、大陸廣東英德廠及江蘇句容廠成熟運轉，將陸續延伸至台泥歐洲、非洲水泥事業據點，也宣告台泥於工業4.0領域的領先實力已進入全球複製階段。