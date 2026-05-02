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▲網友將金城武的照片以AI「個人髮型分析圖卡」生成結果，最不建議的髮型是「寸頭」、「厚重齊瀏海」。（圖／網友授權提供）

▲金城武多次公開表示，不覺得自己長得帥是值得驕傲的事，認為長相是父母給的，自己沒有付出過努力。（圖／路透社）

超級巨星金城武擁有如雕像般的俊美五官，入行36年，早已經被公認是「帥哥」的代名詞和符號，日前有網友將金城武的照片以近來流行的AI「個人髮型分析圖卡」生成結果，發現男神連最不建議髮型都「帥到掉渣」，笑說連人工智慧都無法否認金城武的帥氣。一名網友在社群平台分享一張AI生成的圖片，為近期在網路上爆紅的「個人髮型分析圖卡」，只見AI分析金城武為長型臉、五官特徵為濃眉、深邃輪廓，具有成熟魅力，建議的髮型方向為兩側乾淨俐落、上方蓬鬆有線條，認為最適合金城武的髮型是「油頭」、「逗號瀏海」、「中分瀏海」。而適合程度為普通等級的髮型，分別有「韓系瀏海」、「側分油頭」，認為者兩種髮型整體協調，但辨識度較低，至於最不建議的髮型則是「寸頭」和「厚重齊瀏海」，原因為容易顯得臉部變長，或是壓縮整體比例。金城武版本的「個人髮型分析圖卡」引發網友熱議，許多人對於AI認為不適合金城武的髮型難以認同，「寸頭很帥啊」、「他就算用醜的那幾個髮型闖蕩，一樣能稱霸臉蛋圈」、「每個都很帥啊！厚重瀏海我覺得也很好看」、「連AI都沒辦法把金城武變醜...」金城武曾經多次表示，並不覺得自己長得帥是一件值得驕傲的「成就」，認為長相是父母給的，自己並沒有付出過努力，因此當別人稱讚他帥時，會覺得尷尬，不知道該如何回應。此外，金城武自曝私下生活極其簡單，不愛打扮，甚至不喜歡照鏡子。對於大明星的標籤，金城武說過：「我並不覺得自己是個巨星，這種稱號讓我覺得很難受，因為它限制了我的生活，我只是想過普通人的生活，做普通人做的事，但這似乎變得非常困難。」綽號：Aniki（大哥）生日：1973年10月11日（52歲）出生地：台北血型：O星座：天秤座語言：國語、台語、日語、英語、粵語身高：180公分最愛食物：冰咖啡家中排行：老么興趣：打電動、塗鴉、唱歌、彈吉他、寫歌、演戲代表作：《人魚傳說》、《重慶森林》、《報告班長3》、《校園敢死隊》、《墮落天使》、《號角響起》、《心動》、《向左走·向右走》、《如果·愛》、《投名狀》、《赤壁》、《擺渡人》