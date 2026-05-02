我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周潤發在《寒戰1994》特別演出，為片子吸引到不少影迷捧場。（圖／摘自 IG@coldwar_movie）

▲劉俊謙是《寒戰1994》的主角，各方看好他成為新一代的票房紅星。（圖／華映娛樂提供）

▲《寒戰1994》吳慷仁（左二）被片中的爸爸謝君豪（右一）連打6巴掌是許多觀眾期待的場面。（圖／摘自IG@coldwar_movie）

今年5月1日兩岸三地華人區都放連假，電影市場也上演熱鬧的系列大片之爭，集結多位重量級影帝的香港警匪片《寒戰1994》，對決好萊塢時尚文藝喜劇《穿著PRADA的惡魔2》，梅莉史翠普與安海瑟薇還特別到上海出席活動，讓票房戰況升級。目前中港兩地都由《寒戰1994》領先《穿著PRADA的惡魔2》，中國上映兩天飆破8000萬人民幣（約合台幣3.7億），提前一天上映的《穿著PRADA的惡魔2》，賣座約是《寒戰1994》的一半。除了都是知名影片系列的最新續作，都有一堆金獎得主合作的陣容外，《寒戰1994》距離《寒戰2》已有10年，《穿著PRADA的惡魔2》距離上一集則有20年，都讓粉絲期待許久。兩部片的類型雖不同、分別瞄準男性與女性觀眾，卻都算是大卡司、話題性十足，亦是許多觀眾看片的首選，因而競爭格外激烈。在香港與中國，《寒戰1994》得利於排片量明顯佔優勢，比《穿著PRADA的惡魔2》氣勢更加浩大，果然在5月1日上映第一天，兩地都拿下票房冠軍。反而在台灣，因為港片氣勢尚未回復到198、90年代的高峰，《穿著PRADA的惡魔2》更受到戲院與影城的看好，排出較多場次。原先發行《寒戰1994》的電影公司安排台灣晚中港一週、5月8日才正式上映，為了滿足港片迷的期待，才在連假加開優先口碑場，真正要和《穿著PRADA的惡魔2》較勁是在下個週末，因而台灣是目前華人區難得《寒戰1994》未領先《穿著PRADA的惡魔2》的區域。《寒戰1994》集結東西40位實力派演員聯手，包括周潤發、郭富城、梁家輝、謝君豪、吳慷仁、陳以文等金馬影帝，加上古天樂、吳彥祖、劉俊謙、元彪等重量級卡司，星光陣容罕有匹敵，台灣觀眾除了對於眾影帝同片的豪華組合感興趣之外，也有人對於謝君豪和吳慷仁的父子對手戲，尤其是吳慷仁被謝君豪打了6個巴掌的重頭戲，相當期待。在情節上《寒戰1994》是《寒戰2》的前傳，劉俊謙扛起主角大梁、扮演梁家輝的年輕時期，許多觀眾看完片子都想找前面兩集來複習、看一下前傳與正傳的關聯在哪，而久未接演港片的男神吳彥祖則是另一位主角，帥氣魅力依然耀眼。至於周潤發、郭富城等巨星影帝，雖然在片中的戲分沒有特別多，一出場就吸引觀眾的目光，也是片子熱賣的功臣。《寒戰1994》之後還會銜接到《寒戰1995》，不少觀眾已經迫不及待想看到後續情節，更推崇這系列不愧是港產警匪片中可看性頗高的代表。