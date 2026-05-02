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2026年7月《職業安全衛生法》職場霸凌防治專章即將正式上路。企業經營層與人資主管必須高度警戒，許多過去被業界視為「正常管理」或「職場潛規則」的日常行為，未來都將踩到法律紅線。若違反相關規定，企業將面臨高達300萬元的重罰，情節重大者最高更可重罰450萬元，且主管機關有權連續開罰直至改善為止。根據104人力銀行整理，本次修法為企業帶來三大必須掌握的核心變革。首先，職場霸凌正式具備嚴格的法律定義，新法首度明文訂定霸凌的認定原則與審酌因素，讓不法侵害不再只是道德層面的各說各話。其次，企業必須徹底拋棄不告不理的被動心態，法規強制要求雇主主動建置防治機制，包含事前設立防治政策、暢通申訴管道並全面落實教育訓練。最後，新法針對違規企業祭出罰則，違規罰鍰300萬、情節加重450萬元，且可以連續開罰。在日常營運中，基層與中階主管最容易因為長年的管理慣性而誤踩七大霸凌紅線。第一是社交排擠，例如訂餐或聚會反覆刻意漏掉特定同事，這類孤立行為會造成當事人心理壓力並形成敵意環境。第二是公開羞辱，在通訊群組或全體會議上公開點名批評員工，會損害當事人尊嚴，主管糾正失誤應全數改為私下溝通。第三為心理施壓，持續對特定員工不理不睬、刻意無視或剝奪發言機會，這類冷暴力同樣落入觸法範圍。第四條紅線是不當派工造成的過度壓榨或刻意閒置，利用針對性的手段讓單一員工承擔超負荷工作量，或反向只派發低階工作予以邊緣化。第五是打壓發言，在會議中反覆惡意打斷或無差別否定特定員工的提案。第六項則是集體施壓，利用大家都配合的情緒勒索與群體壓力，迫使員工接受假日出席活動或下班待命等不合理要求，剝奪員工的拒絕空間。最後一項紅線則直指企業整體的制度缺失。若公司毫無正式申訴管道，或人資單位收到投訴後拖延吃案，企業法人將直接受罰。新法嚴格規範，10人以上企業須建置申訴管道，30人以上須訂定規範，百人以上更須強制設立調查小組。企業應立即建立標準化的處置流程，接獲通報後務必於法定期限內啟動客觀調查，絕不可試圖息事寧人。