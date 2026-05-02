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▲主持人申東燁拿尺量秀彬乳頭距離，惹怒大批粉絲，認為他的行為已構成性騷擾。（圖／YT@짠한형 신동엽）

韓國男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）隊長秀彬與成員杋圭，近日受邀登上資深主持人申東燁的網路節目《心酸的哥哥》宣傳新專輯。節目以酒精配上真心話作為賣點，風格向來大膽且無所不談，卻沒想到這次尺度嚴重失控。主持人竟在節目中要求測量秀彬的乳頭距離，讓秀彬當場尷尬到直呼：「好羞恥」，誇張的預告片釋出後，隨即引發大眾強烈不滿，質疑過度的玩笑根本已經涉及性騷擾。秀彬與杋圭在節目中與主持人一同飲酒暢談，沒想到在幾杯黃湯下肚後，申東燁的話題開始失控。他先是提起想要測量秀彬的乳頭間距，甚至開玩笑猛虧：「會不會跟我的眼睛一樣擠在一起？」讓一向擁有清新形象的TXT成員瞬間陷入尷尬處境。申東燁不僅口頭調侃，下一秒竟真的拿出尺進行現場測量，字幕還配上「馬上來檢查」等字眼。面對前輩突如其來的脫序舉動，秀彬顯得相當侷促不安且臉部漲紅，最後忍不住對著鏡頭崩潰直言：「真的好羞恥！」。一旁的杋圭也露出看傻眼的表情，加上助理主持人在兩位成員面前突然掀開上衣，現場一度超混亂。預告片曝光後，立刻在韓國論壇與各大社群平台掀起怒火，大多數網友與粉絲感到強烈的不適。粉絲紛紛留言痛罵這已構成「公開性騷擾」，並指出看到秀彬親口說出「好羞恥」令人心疼，認為不應邀請形象清新的偶像上節目來開這種噁心玩笑。由於抗議聲浪越來越大，眼看爭議越演越烈，節目組緊急將預告中秀彬喊「好羞恥」以及實際測量的片段刪除下架，試圖止血，但粉絲們依舊不買帳。許多人認為節目組應當將整部影片撤除，並質疑《心酸的哥哥》長期以來過度吹捧喝酒文化、尺度拿捏不當的問題。TOMORROW X TOGETHER（簡稱TXT）在2019年出道，是BIGHIT MUSIC繼BTS防彈少年團之後，推出的男子團體。由隊長秀彬領軍，與然竣、杋圭、太顯、休寧凱共五位成員組成。團體以獨特的「魔法少年」為核心概念，透過音樂、表演與MV建構出完整的奇幻世界觀。充滿敘事性的偶像包裝，讓TXT在青少年族群中擁有極高的人氣，粉絲年齡層普遍較低。