民進黨台北市長人選尚未出爐，立委沈伯洋參選呼聲高，近期也積極拜會「小雞」、關心市政議題，而綠營新北市長參選人蘇巧慧也因此被視為「北台灣母雞」。對此，蘇巧慧今（2）日表示，感謝無論到哪區，新北隊都很團結一致，也會證明，2026選戰中，民進黨推出的候選人，就是最能帶給新北進步最快、最豐富、好未來的團隊。

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蘇巧慧下午出席活動時被媒體問到，沈伯洋被提名機率高，您可能成為「北台灣母雞」，並提出跨區域北台灣政策？

對此，蘇巧慧回應，在連假過程當中，他們還是馬不停蹄、新北走透透，感謝無論到哪區，新北隊都很團結一致，相信各區的新北隊員合起來，會最是有創意的新北隊。

蘇巧慧說，會證明2026選戰中，民進黨推出的候選人，就是最能帶給新北進步最快、最豐富、好未來的團隊，正在為此而努力。

對於國民黨新北市長參選人李四川稱要幫輝達招商一事，蘇巧慧說，每個候選人面對群眾、爭取支持時，都會有不同的策略，把過往成績拿出來向大家敘述，這都尊重、也是應該的。

蘇巧慧提到，他個人而言，就是把過去10年，在新北市成長茁壯，跟大家一起努力解決新北種種問題的日子，表現給大家看。

針對李四川稱，想將TPASS月票納入高鐵，是否為可行方案？蘇巧慧回應，每個交通運具都有其功能，對手目前提出的政見，似乎還在討論當中，就留給對方公布細節。

蘇巧慧進一步說，他們會從交通幹道、運具載具，提出更多政見與願景，告訴大家，「我們真的能夠為人民爭取更好的生活，給產業更好的發展」。
 

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陳佩君編輯記者


《今日新聞》新聞一部政治中心記者，深根黨政新聞，長期觀察台灣政壇脈動，曾服務過其他家台灣媒體，歷經編輯與第一線採訪記者，多年累積新聞判斷與臨場反應。

採訪足跡遍及國會殿堂、總統府、黨政與選戰...