迎接母親節到來，全台飯店在本週末、甚至整個5月，都推出餐飲優惠搶客，多家吃到飽餐廳正巧都加碼免費送上龍蝦，不僅媽媽有，同行家人也都同享！而好幾家餐廳也正巧推出特殊餐飲主題，讓全家人都能盡享節慶氣息也飽嚐美食。《NOWNEWS今日新聞》整理全台共16家吃到飽品牌、共40家分店，在母親節檔期推出的優惠，一文掌握。

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📍台北晶華飯店「栢麗廳」：
晶華飯店一樓的人氣buffet「栢麗廳」，將推出「泰式主題餐檯」，即日起至5月31日，為同步歡慶晶華國際酒店集團旗下泰式海鮮自助餐廳「泰市場」開幕二周年，栢麗廳主廚團隊特別將泰市場十數道招牌料理引進餐檯。

涼拌區匯集酸香開胃的青木瓜沙拉、辛香鮮爽的泰式涼拌海鮮、鹹鮮濃郁的蝦醬蕨菜、清爽彈牙的大薄片與清香的涼拌香茅雞腿；熱食區也有以新鮮蝦肉手工製成的招牌月亮蝦餅、展現南洋風味的黃金咖哩青龍蝦，以及帶招牌冬蔭功、打拋豬肉、椒麻雞、蝦醬時蔬等。

「栢麗廳」餐價為週一至週五午餐每人1680元＋10%、平日下午茶1180元＋10%、週一至週四晚餐1780元＋10%、假日全天與周五晚餐2080元＋10%。而母親節餐價為午、晚餐每位2580元+10%、下午茶1580元＋10%。

5月31日前下載「晶華會」APP成為會員即可領取折價券，於栢麗廳結帳時出示，即享四人折抵1000元的專屬優惠。

▲泰市場的「月亮蝦餅」，5月期間也將在「栢麗廳」重現。（圖／記者葉盛耀攝）
▲泰市場的「月亮蝦餅」，5月期間也將在「栢麗廳」重現。（圖／記者葉盛耀攝）
📍泰市場：
晶華酒店集團旗下「泰市場」歡慶二周年慶端出多道曼谷夜市最夯美食，包含泰式脆皮燒肉、泰式船麵、酸辣蝦披薩以及香蕉煎餅等，更有泰國蝦、大魷魚、午仔魚等碳烤料理。

更將於母親節周末（5月9、10日）加碼推出XO醬干貝炒飯、日本A5和牛披薩、龍蝦鮑魚酸辣湯、燒烤海虎蝦、蒜炒鮑魚及A5和牛綠咖哩等多道限定菜色。泰市場餐價為週一至週五午餐每人1380元＋10%、週一至週四晚餐1580元＋10%、假日全天與周五晚餐1980元＋10%，而母親節餐價為午、晚餐每位2580元+10%。

5月31日前下載「晶華會」APP成為會員即可領取折價券，於泰市場結帳時出示，即享四人折抵1000元的專屬優惠。

▲晶華國際酒店集團旗下位於大直英迪格酒店的全台唯一泰式海鮮自助餐廳「泰市場」開幕滿二年，推出新菜，母親節也將加菜。（圖／晶華酒店提供）
▲晶華國際酒店集團旗下位於大直英迪格酒店的全台唯一泰式海鮮自助餐廳「泰市場」開幕滿二年，推出新菜，母親節也將加菜。（圖／晶華酒店提供）
📍台北文華東方酒店「文華Café」：
「文華Café」將於5月8日至10日，主廚盧奕翔精心推出母親節限定全自助午間饗宴，賓客可無限暢享澎湃海鮮吧、現切爐烤肋眼牛排、多樣化熟食、繽紛豐盛的沙拉吧以及主題甜點吧，更特別加贈每位成人「清蒸波士頓龍蝦」一份，餐價每位3380元+10%。

📍台北凱撒飯店「Checkers自助餐廳」：
Checkers自助餐廳於母親節檔期5月9日至10日午、晚餐時段，每位1280元+10%，不另加價可享全桌每位成人龍蝦免費招待

餐廳現推出「南洋香料盛宴」主題，以多元香料展現異國飲食風貌。主打料理包含慢火烤至外皮微酥、內裡柔嫩多汁的「拉賈斯蒜香烤羊腿」，還有「果阿黑胡椒豬梅花」、「馬來胡椒豬肚湯盅」、「藥膳肉骨茶」等，還有「帕尼普里脆球」、「炸香蕉」、「摩摩喳喳」等街頭小食及甜品。

▲台北凱撒飯店的Checkers自助餐廳，於母親節檔期5月9日至10日午、晚餐時段，不另加價可享全桌每位成人龍蝦免費招待。（圖／台北凱撒飯店提供）
▲台北凱撒飯店的Checkers自助餐廳，於母親節檔期5月9日至10日午、晚餐時段，不另加價可享全桌每位成人龍蝦免費招待。（圖／台北凱撒飯店提供）
📍JR東日本飯店台北「鉑麗安全日餐廳」：
鉑麗安全日餐廳於5月9日、10日母親節週末午、晚餐時段，加碼推出「一品龍蝦料理」，每人半隻，餐價訂為成人每位1980元+10%，兒童半價，採預付訂金制，相關優惠不併用。

主打多國料理與高CP值的鉑麗安全日餐廳，目前也有新餐飲主題，主廚陳永儒以「東南亞美食」為主軸升級自助餐檯，集結越式生春捲、泰式火山排骨、綠咖哩蟹、沙嗲雞肉串與印尼炒飯等經典南洋菜色。

▲JR東日本大飯店台北的「Brilliant鉑麗安全日餐廳」推出母親節檔期免費加碼送龍蝦。（圖／JR東日本大飯店台北提供）
▲JR東日本大飯店台北的「Brilliant鉑麗安全日餐廳」推出母親節檔期免費加碼送龍蝦。（圖／JR東日本大飯店台北提供）
📍台北新板希爾頓酒店「悅．市集」：
台北新板希爾頓酒店二樓的「悅．市集」全日自助餐廳5月推出「媽媽專屬號碼日」優惠（但不含5月9日至10日），凡身分證字號含「5」享四人同行一人免費，另外，母親節週末5月9日至10日加碼提供龍蝦位上服務，每位餐價1780元+10%。

▲台北新板希爾頓酒店「悅．市集全日自助餐廳」5月推出四人同行一人免費吃到飽，5月9、10日不適用，但有額外送上龍蝦。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）
▲台北新板希爾頓酒店「悅．市集全日自助餐廳」5月推出四人同行一人免費吃到飽，5月9、10日不適用，但有額外送上龍蝦。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）
📍台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」：
南港人氣buffet「敘日全日餐廳」母親節檔期成人每位價格維持1880元+10%，但是活動期間、即5月2、3、9、10日的午餐、晚餐，每位加贈蒜蓉蒸龍蝦一份，每桌也再贈限定流心巧克力球甜點一份。

「敘日全日餐廳」本季推出期間限定「沖繩假期．海味盛宴」，以沖繩飲食文化為靈感，集結多道南島風味料理，包括海葡萄章魚沙拉、南島風和牛塔可飯、沖繩黑糖味噌滷豚肉、沖繩章魚大阪燒等。更有松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅及現煎干貝搭野菇和風煮。同時加碼規劃「風味泰國蝦無限暢享專區」，集結經典椒鹽、奶油檸檬與綠咖哩三款主廚秘製口味，海鮮愛好者肯定瘋掉。

▲敘日全日餐廳於母親節活動期間，除每位加贈蒜蓉蒸龍蝦乙份外，每桌再贈限定流心巧克力球甜點乙份。（圖／六福旅遊集團提供）
▲敘日全日餐廳於母親節活動期間，除每位加贈蒜蓉蒸龍蝦乙份外，每桌再贈限定流心巧克力球甜點乙份。（圖／六福旅遊集團提供）
📍台中千禧酒店「饗樂全日餐廳」：
台中千禧酒店3樓的饗樂全日餐廳，於5月9日~5月10日午、晚餐時段母親節自助百匯，台中千禧酒店APP會員獨享消費點數三倍贈，除了可以無限享用松葉蟹、干貝、鮑魚、美國紐約客牛排等頂級食材，還可品味溫潤滋補的「膠原花膠鮮魚湯」、鮮香彈牙的「蒜蓉蒸鮮魚中卷」、鹹香開胃的「阿爾薩斯豬腳佐酸菜」、「義式番茄海鮮燉菜」、「青木瓜燉排骨銀耳」等節日限定佳餚，甜點更以「桂圓紅棗凍」、「蜂蜜桂花燉奶」甜蜜收尾，餐價每位1820元+10%。

📍50樓Café自助餐
5月9、10日將推出和牛吃到飽＋半隻焗烤波士頓龍蝦，每位1680+10%，並贈媽媽康乃馨一枝。

📍台北花園大飯店「饗聚廚房」：
5月9、10日「饗聚廚房」用餐升級加贈每位成人精選主餐一份，午餐、晚餐成人每位1288元+10%，下午茶成人每位1088元+10%。

📍台北凱達大飯店「百宴自助餐廳」：
飯店5樓百宴自助餐廳則於母親節周末檔期推出海鮮加碼升級，每位1580元+10%元可享松葉蟹腳、九孔鮑魚等海鮮無限供應，搭配現切爐烤牛排、精緻冷盤及豐富甜點，而春季限定的「法義春光．美食漫遊」主題活動亦延長至五月底，

📍嘉義福容voco酒店「田園西餐廳」：
嘉義國際品牌酒店福容voco酒店的「田園西餐廳」，也於5月9日至10日推出母親節限定Buffet，每位成人1680元＋10%，主打每人一份加贈「南歐紅霞焗龍蝦」，將龍蝦加上細煮慢燉的 Sofrito 紅椒醬汁與特製起司低溫慢焗製作。

▲嘉義福容VOCO酒店「田園西餐廳」母親節檔期將額外贈送焗龍蝦。（圖／取自嘉義福容voco酒店官網）
▲嘉義福容voco酒店「田園西餐廳」母親節檔期將額外贈送焗龍蝦。（圖／取自嘉義福容voco酒店官網）
📍高雄洲際酒店「SEEDS大地義式餐廳」：
「SEEDS大地義式餐廳」於5月9、10日兩天額外推出母親節海陸盛宴，主打頂級「龍蝦」與「和牛」Buffet 暢饗。媽媽本人用餐，即享半價優惠。餐價為每人2880元+10%；高雄洲際酒店表示，母親本人用餐，享有半價優惠

▲高雄洲際酒店「SEEDS大地義式餐廳」於5月9、10日推出和牛、龍蝦吃到飽活動，媽媽還有半價優惠。（圖／高雄洲際酒店提供）
▲高雄洲際酒店「SEEDS大地義式餐廳」於5月9、10日推出和牛、龍蝦吃到飽活動，媽媽還有半價優惠。（圖／高雄洲際酒店提供）
📍饗食天堂：全台共10家
「饗食天堂」於5月9日、10日調整節日餐價並升級菜色，加碼供應嫩煎干貝佐蘆筍醬、雪蟹腳與碳烤牛小排。兩週末分別提供「西班牙粉紅氣泡酒」與「赤鹿果香甜粉紅酒」為聚餐助興，現場更舉辦「折紙愛心」活動，鼓勵孩子親手折出對媽媽的愛。

▲饗食天堂母親節檔期將增加雪蟹腳等菜色。（圖／饗賓集團提供）
▲饗食天堂母親節檔期將增加雪蟹腳等菜色。（圖／饗賓集團提供）
📍果然匯：全台6家分店
針對茹素的媽媽，可考慮全家一起品嚐蔬食buffet「果然匯」，5月9日、5月10日午餐及晚餐提供位上料理京醬杏鮑菇捲餅與壽桃，甜點區加碼供應無酒精青梅白葡萄飲。

📍千葉火鍋：全台12家分店
千葉火鍋推出「FB遇見媽咪！打卡送哈根達斯」活動，即日起至5月10日，顧客只要於活動期間開鍋消費，使用手機完成 Facebook 公開打卡，並 Tag 母親或留下母親節祝福內容，經門市人員確認後，送哈根達斯雪糕一支。另外，5月9日至5月10日推出母親節法式甜點「開心果達克瓦茲」，限量供應。

▲千葉火鍋於母親節推出送哈根達斯雪糕活動（圖／千葉火鍋提供）
▲千葉火鍋於母親節推出送哈根達斯雪糕活動（圖／千葉火鍋提供）
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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年資歷的大叔，寫過幾本書，也做過多次美食競賽評審。

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