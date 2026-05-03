迎接母親節到來，全台飯店在本週末、甚至整個5月，都推出餐飲優惠搶客，多家吃到飽餐廳正巧都加碼免費送上龍蝦，不僅媽媽有，同行家人也都同享！而好幾家餐廳也正巧推出特殊餐飲主題，讓全家人都能盡享節慶氣息也飽嚐美食。《NOWNEWS今日新聞》整理全台共16家吃到飽品牌、共40家分店，在母親節檔期推出的優惠，一文掌握。
📍台北晶華飯店「栢麗廳」：
晶華飯店一樓的人氣buffet「栢麗廳」，將推出「泰式主題餐檯」，即日起至5月31日，為同步歡慶晶華國際酒店集團旗下泰式海鮮自助餐廳「泰市場」開幕二周年，栢麗廳主廚團隊特別將泰市場十數道招牌料理引進餐檯。
涼拌區匯集酸香開胃的青木瓜沙拉、辛香鮮爽的泰式涼拌海鮮、鹹鮮濃郁的蝦醬蕨菜、清爽彈牙的大薄片與清香的涼拌香茅雞腿；熱食區也有以新鮮蝦肉手工製成的招牌月亮蝦餅、展現南洋風味的黃金咖哩青龍蝦，以及帶招牌冬蔭功、打拋豬肉、椒麻雞、蝦醬時蔬等。
「栢麗廳」餐價為週一至週五午餐每人1680元＋10%、平日下午茶1180元＋10%、週一至週四晚餐1780元＋10%、假日全天與周五晚餐2080元＋10%。而母親節餐價為午、晚餐每位2580元+10%、下午茶1580元＋10%。
5月31日前下載「晶華會」APP成為會員即可領取折價券，於栢麗廳結帳時出示，即享四人折抵1000元的專屬優惠。
📍泰市場：
晶華酒店集團旗下「泰市場」歡慶二周年慶端出多道曼谷夜市最夯美食，包含泰式脆皮燒肉、泰式船麵、酸辣蝦披薩以及香蕉煎餅等，更有泰國蝦、大魷魚、午仔魚等碳烤料理。
更將於母親節周末（5月9、10日）加碼推出XO醬干貝炒飯、日本A5和牛披薩、龍蝦鮑魚酸辣湯、燒烤海虎蝦、蒜炒鮑魚及A5和牛綠咖哩等多道限定菜色。泰市場餐價為週一至週五午餐每人1380元＋10%、週一至週四晚餐1580元＋10%、假日全天與周五晚餐1980元＋10%，而母親節餐價為午、晚餐每位2580元+10%。
5月31日前下載「晶華會」APP成為會員即可領取折價券，於泰市場結帳時出示，即享四人折抵1000元的專屬優惠。
📍台北文華東方酒店「文華Café」：
「文華Café」將於5月8日至10日，主廚盧奕翔精心推出母親節限定全自助午間饗宴，賓客可無限暢享澎湃海鮮吧、現切爐烤肋眼牛排、多樣化熟食、繽紛豐盛的沙拉吧以及主題甜點吧，更特別加贈每位成人「清蒸波士頓龍蝦」一份，餐價每位3380元+10%。
📍台北凱撒飯店「Checkers自助餐廳」：
Checkers自助餐廳於母親節檔期5月9日至10日午、晚餐時段，每位1280元+10%，不另加價可享全桌每位成人龍蝦免費招待。
餐廳現推出「南洋香料盛宴」主題，以多元香料展現異國飲食風貌。主打料理包含慢火烤至外皮微酥、內裡柔嫩多汁的「拉賈斯蒜香烤羊腿」，還有「果阿黑胡椒豬梅花」、「馬來胡椒豬肚湯盅」、「藥膳肉骨茶」等，還有「帕尼普里脆球」、「炸香蕉」、「摩摩喳喳」等街頭小食及甜品。
📍JR東日本飯店台北「鉑麗安全日餐廳」：
鉑麗安全日餐廳於5月9日、10日母親節週末午、晚餐時段，加碼推出「一品龍蝦料理」，每人半隻，餐價訂為成人每位1980元+10%，兒童半價，採預付訂金制，相關優惠不併用。
主打多國料理與高CP值的鉑麗安全日餐廳，目前也有新餐飲主題，主廚陳永儒以「東南亞美食」為主軸升級自助餐檯，集結越式生春捲、泰式火山排骨、綠咖哩蟹、沙嗲雞肉串與印尼炒飯等經典南洋菜色。
📍台北新板希爾頓酒店「悅．市集」：
台北新板希爾頓酒店二樓的「悅．市集」全日自助餐廳5月推出「媽媽專屬號碼日」優惠（但不含5月9日至10日），凡身分證字號含「5」享四人同行一人免費，另外，母親節週末5月9日至10日加碼提供龍蝦位上服務，每位餐價1780元+10%。
📍台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」：
南港人氣buffet「敘日全日餐廳」母親節檔期成人每位價格維持1880元+10%，但是活動期間、即5月2、3、9、10日的午餐、晚餐，每位加贈蒜蓉蒸龍蝦一份，每桌也再贈限定流心巧克力球甜點一份。
「敘日全日餐廳」本季推出期間限定「沖繩假期．海味盛宴」，以沖繩飲食文化為靈感，集結多道南島風味料理，包括海葡萄章魚沙拉、南島風和牛塔可飯、沖繩黑糖味噌滷豚肉、沖繩章魚大阪燒等。更有松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅及現煎干貝搭野菇和風煮。同時加碼規劃「風味泰國蝦無限暢享專區」，集結經典椒鹽、奶油檸檬與綠咖哩三款主廚秘製口味，海鮮愛好者肯定瘋掉。
📍台中千禧酒店「饗樂全日餐廳」：
台中千禧酒店3樓的饗樂全日餐廳，於5月9日~5月10日午、
晚餐時段母親節自助百匯，台中千禧酒店APP會員獨享消費點數三 倍贈，除了可以無限享用松葉蟹、干貝、鮑魚、 美國紐約客牛排等頂級食材，還可品味溫潤滋補的「膠原花膠鮮魚湯 」、鮮香彈牙的「蒜蓉蒸鮮魚中卷」、鹹香開胃的「阿爾薩斯豬腳佐 酸菜」、「義式番茄海鮮燉菜」、「青木瓜燉排骨銀耳」等節日限定 佳餚，甜點更以「桂圓紅棗凍」、「蜂蜜桂花燉奶」甜蜜收尾，餐價每位1820元+10%。
📍50樓Café自助餐：
5月9、10日將推出和牛吃到飽＋半隻焗烤波士頓龍蝦，每位1680+10%，並贈媽媽康乃馨一枝。
📍台北花園大飯店「饗聚廚房」：
5月9、10日「饗聚廚房」用餐升級加贈每位成人精選主餐一份，午餐、晚餐成人每位1288元+10%，下午茶成人每位1088元+10%。
📍台北凱達大飯店「百宴自助餐廳」：
飯店5樓百宴自助餐廳則於母親節周末檔期推出海鮮加碼升級，每位1580元+10%元可享松葉蟹腳、九孔鮑魚等海鮮無限供應，
搭配現切爐烤牛排、精緻冷盤及豐富甜點，而春季限定的「法義春光．美食漫遊」 主題活動亦延長至五月底，
📍嘉義福容voco酒店「田園西餐廳」：
嘉義國際品牌酒店福容voco酒店的「田園西餐廳」，也於5月9日至10日推出母親節限定Buffet，每位成人1680元＋10%，主打每人一份加贈「南歐紅霞焗龍蝦」，將龍蝦加上細煮慢燉的 Sofrito 紅椒醬汁與特製起司低溫慢焗製作。
📍高雄洲際酒店「SEEDS大地義式餐廳」：
「SEEDS大地義式餐廳」於5月9、10日兩天額外推出母親節海陸盛宴，主打頂級「龍蝦」與「和牛」Buffet 暢饗。媽媽本人用餐，即享半價優惠。餐價為每人2880元+10%；高雄洲際酒店表示，母親本人用餐，享有半價優惠。
📍饗食天堂：全台共10家
「饗食天堂」於5月9日、10日調整節日餐價並升級菜色，加碼供應嫩煎干貝佐蘆筍醬、雪蟹腳與碳烤牛小排。兩週末分別提供「西班牙粉紅氣泡酒」與「赤鹿果香甜粉紅酒」為聚餐助興，現場更舉辦「折紙愛心」活動，鼓勵孩子親手折出對媽媽的愛。
📍果然匯：全台6家分店
針對茹素的媽媽，可考慮全家一起品嚐蔬食buffet「果然匯」，5月9日、5月10日午餐及晚餐提供位上料理京醬杏鮑菇捲餅與壽桃，甜點區加碼供應無酒精青梅白葡萄飲。
📍千葉火鍋：全台12家分店
千葉火鍋推出「FB遇見媽咪！打卡送哈根達斯」活動，即日起至5月10日，顧客只要於活動期間開鍋消費，使用手機完成 Facebook 公開打卡，並 Tag 母親或留下母親節祝福內容，經門市人員確認後，送哈根達斯雪糕一支。另外，5月9日至5月10日推出母親節法式甜點「開心果達克瓦茲」，限量供應。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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晶華飯店一樓的人氣buffet「栢麗廳」，將推出「泰式主題餐檯」，即日起至5月31日，為同步歡慶晶華國際酒店集團旗下泰式海鮮自助餐廳「泰市場」開幕二周年，栢麗廳主廚團隊特別將泰市場十數道招牌料理引進餐檯。
涼拌區匯集酸香開胃的青木瓜沙拉、辛香鮮爽的泰式涼拌海鮮、鹹鮮濃郁的蝦醬蕨菜、清爽彈牙的大薄片與清香的涼拌香茅雞腿；熱食區也有以新鮮蝦肉手工製成的招牌月亮蝦餅、展現南洋風味的黃金咖哩青龍蝦，以及帶招牌冬蔭功、打拋豬肉、椒麻雞、蝦醬時蔬等。
「栢麗廳」餐價為週一至週五午餐每人1680元＋10%、平日下午茶1180元＋10%、週一至週四晚餐1780元＋10%、假日全天與周五晚餐2080元＋10%。而母親節餐價為午、晚餐每位2580元+10%、下午茶1580元＋10%。
5月31日前下載「晶華會」APP成為會員即可領取折價券，於栢麗廳結帳時出示，即享四人折抵1000元的專屬優惠。
📍泰市場：
晶華酒店集團旗下「泰市場」歡慶二周年慶端出多道曼谷夜市最夯美食，包含泰式脆皮燒肉、泰式船麵、酸辣蝦披薩以及香蕉煎餅等，更有泰國蝦、大魷魚、午仔魚等碳烤料理。
更將於母親節周末（5月9、10日）加碼推出XO醬干貝炒飯、日本A5和牛披薩、龍蝦鮑魚酸辣湯、燒烤海虎蝦、蒜炒鮑魚及A5和牛綠咖哩等多道限定菜色。泰市場餐價為週一至週五午餐每人1380元＋10%、週一至週四晚餐1580元＋10%、假日全天與周五晚餐1980元＋10%，而母親節餐價為午、晚餐每位2580元+10%。
5月31日前下載「晶華會」APP成為會員即可領取折價券，於泰市場結帳時出示，即享四人折抵1000元的專屬優惠。
📍台北文華東方酒店「文華Café」：
「文華Café」將於5月8日至10日，主廚盧奕翔精心推出母親節限定全自助午間饗宴，賓客可無限暢享澎湃海鮮吧、現切爐烤肋眼牛排、多樣化熟食、繽紛豐盛的沙拉吧以及主題甜點吧，更特別加贈每位成人「清蒸波士頓龍蝦」一份，餐價每位3380元+10%。
📍台北凱撒飯店「Checkers自助餐廳」：
Checkers自助餐廳於母親節檔期5月9日至10日午、晚餐時段，每位1280元+10%，不另加價可享全桌每位成人龍蝦免費招待。
餐廳現推出「南洋香料盛宴」主題，以多元香料展現異國飲食風貌。主打料理包含慢火烤至外皮微酥、內裡柔嫩多汁的「拉賈斯蒜香烤羊腿」，還有「果阿黑胡椒豬梅花」、「馬來胡椒豬肚湯盅」、「藥膳肉骨茶」等，還有「帕尼普里脆球」、「炸香蕉」、「摩摩喳喳」等街頭小食及甜品。
📍JR東日本飯店台北「鉑麗安全日餐廳」：
鉑麗安全日餐廳於5月9日、10日母親節週末午、晚餐時段，加碼推出「一品龍蝦料理」，每人半隻，餐價訂為成人每位1980元+10%，兒童半價，採預付訂金制，相關優惠不併用。
主打多國料理與高CP值的鉑麗安全日餐廳，目前也有新餐飲主題，主廚陳永儒以「東南亞美食」為主軸升級自助餐檯，集結越式生春捲、泰式火山排骨、綠咖哩蟹、沙嗲雞肉串與印尼炒飯等經典南洋菜色。
📍台北新板希爾頓酒店「悅．市集」：
台北新板希爾頓酒店二樓的「悅．市集」全日自助餐廳5月推出「媽媽專屬號碼日」優惠（但不含5月9日至10日），凡身分證字號含「5」享四人同行一人免費，另外，母親節週末5月9日至10日加碼提供龍蝦位上服務，每位餐價1780元+10%。
📍台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」：
南港人氣buffet「敘日全日餐廳」母親節檔期成人每位價格維持1880元+10%，但是活動期間、即5月2、3、9、10日的午餐、晚餐，每位加贈蒜蓉蒸龍蝦一份，每桌也再贈限定流心巧克力球甜點一份。
「敘日全日餐廳」本季推出期間限定「沖繩假期．海味盛宴」，以沖繩飲食文化為靈感，集結多道南島風味料理，包括海葡萄章魚沙拉、南島風和牛塔可飯、沖繩黑糖味噌滷豚肉、沖繩章魚大阪燒等。更有松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅及現煎干貝搭野菇和風煮。同時加碼規劃「風味泰國蝦無限暢享專區」，集結經典椒鹽、奶油檸檬與綠咖哩三款主廚秘製口味，海鮮愛好者肯定瘋掉。
📍台中千禧酒店「饗樂全日餐廳」：
台中千禧酒店3樓的饗樂全日餐廳，於5月9日~5月10日午、
📍50樓Café自助餐：
5月9、10日將推出和牛吃到飽＋半隻焗烤波士頓龍蝦，每位1680+10%，並贈媽媽康乃馨一枝。
📍台北花園大飯店「饗聚廚房」：
5月9、10日「饗聚廚房」用餐升級加贈每位成人精選主餐一份，午餐、晚餐成人每位1288元+10%，下午茶成人每位1088元+10%。
📍台北凱達大飯店「百宴自助餐廳」：
飯店5樓百宴自助餐廳則於母親節周末檔期推出海鮮加碼升級，每位1580元+10%元可享松葉蟹腳、九孔鮑魚等海鮮無限供應，
📍嘉義福容voco酒店「田園西餐廳」：
嘉義國際品牌酒店福容voco酒店的「田園西餐廳」，也於5月9日至10日推出母親節限定Buffet，每位成人1680元＋10%，主打每人一份加贈「南歐紅霞焗龍蝦」，將龍蝦加上細煮慢燉的 Sofrito 紅椒醬汁與特製起司低溫慢焗製作。
📍高雄洲際酒店「SEEDS大地義式餐廳」：
「SEEDS大地義式餐廳」於5月9、10日兩天額外推出母親節海陸盛宴，主打頂級「龍蝦」與「和牛」Buffet 暢饗。媽媽本人用餐，即享半價優惠。餐價為每人2880元+10%；高雄洲際酒店表示，母親本人用餐，享有半價優惠。
「饗食天堂」於5月9日、10日調整節日餐價並升級菜色，加碼供應嫩煎干貝佐蘆筍醬、雪蟹腳與碳烤牛小排。兩週末分別提供「西班牙粉紅氣泡酒」與「赤鹿果香甜粉紅酒」為聚餐助興，現場更舉辦「折紙愛心」活動，鼓勵孩子親手折出對媽媽的愛。
針對茹素的媽媽，可考慮全家一起品嚐蔬食buffet「果然匯」，5月9日、5月10日午餐及晚餐提供位上料理京醬杏鮑菇捲餅與壽桃，甜點區加碼供應無酒精青梅白葡萄飲。
📍千葉火鍋：全台12家分店
千葉火鍋推出「FB遇見媽咪！打卡送哈根達斯」活動，即日起至5月10日，顧客只要於活動期間開鍋消費，使用手機完成 Facebook 公開打卡，並 Tag 母親或留下母親節祝福內容，經門市人員確認後，送哈根達斯雪糕一支。另外，5月9日至5月10日推出母親節法式甜點「開心果達克瓦茲」，限量供應。
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