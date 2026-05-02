氣象粉專「觀氣象看天氣」今（2）日發文表示，梅雨季首波鋒面將於周日（3日）晚間接近台灣，雖屬非典型型態，但仍將帶來降雨與氣溫變化，其中又以中部以北地區影響最明顯。鋒面周一午後遠離後，華南雲雨區接力影響，預計至周三清晨前全台天氣仍不穩定。中央氣象署也提醒，中部以北與東北部可能出現局部大雨與雷雨，其他地區亦有短暫降雨，建議民眾外出攜帶雨具並注意氣溫變化。
梅雨季首波鋒面南下！華南雲雨接力影響 全台都有雨
氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，梅雨季第一波鋒面預計於周日（3日）晚間報到，由於缺乏西南季風支撐，屬於較為少見的「非典型梅雨鋒面」。降雨範圍以中部以北為主，南部則需留意鋒面接近時，午後因熱力不穩定，山區附近可能出現局部對流發展，帶來短暫降雨。
此波鋒面預計在周一（4日）午後逐步遠離，不過天氣並不會立刻穩定，隨後華南雲雨區東移接手影響，預估至周三（6日）清晨前，全台仍維持較不穩定的天氣型態，各地降雨機率偏高。
鋒面通過後，東北季風將隨之增強，且強度略高於前兩波。周一至周三清晨期間，嘉義以北低溫約落在17至21度之間，迎風面及山區局部可能再低1至2度；至於南高屏與台東地區，低溫則約在21至23度。若周二降雨較明顯，台南以北白天高溫恐難上升，整體感受偏涼，建議適時增添衣物避免著涼。
東北季風再增強！氣象署示警：局部大雨、雷雨機率高 北台灣明顯轉涼
中央氣象署指出，周日夜間至周一（3日至4日）受鋒面通過與東北季風影響，中部以北及東北部將轉為多雲到陰，並有局部短暫陣雨或雷雨，甚至可能出現較大雨勢；其他地區亦有局部降雨機會。氣溫方面，中部以北及東部高溫將降至24至26度，中南部與東南部仍可維持30度以上。
到了下周二（5日），東北季風減弱，但因華南雲雨區持續東移，水氣仍偏多，西半部降雨機率高，其他地區也有局部短暫雨。氣溫方面，北部與東部仍偏涼。預計周三至周五（6日至8日）天氣逐漸穩定，氣溫回升，除東部與恆春半島有局部短暫陣雨外，其餘地區大致為多雲到晴，但午後山區仍可能出現局部雷陣雨，外出仍需留意天氣變化。
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氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，梅雨季第一波鋒面預計於周日（3日）晚間報到，由於缺乏西南季風支撐，屬於較為少見的「非典型梅雨鋒面」。降雨範圍以中部以北為主，南部則需留意鋒面接近時，午後因熱力不穩定，山區附近可能出現局部對流發展，帶來短暫降雨。
此波鋒面預計在周一（4日）午後逐步遠離，不過天氣並不會立刻穩定，隨後華南雲雨區東移接手影響，預估至周三（6日）清晨前，全台仍維持較不穩定的天氣型態，各地降雨機率偏高。
東北季風再增強！氣象署示警：局部大雨、雷雨機率高 北台灣明顯轉涼
中央氣象署指出，周日夜間至周一（3日至4日）受鋒面通過與東北季風影響，中部以北及東北部將轉為多雲到陰，並有局部短暫陣雨或雷雨，甚至可能出現較大雨勢；其他地區亦有局部降雨機會。氣溫方面，中部以北及東部高溫將降至24至26度，中南部與東南部仍可維持30度以上。
到了下周二（5日），東北季風減弱，但因華南雲雨區持續東移，水氣仍偏多，西半部降雨機率高，其他地區也有局部短暫雨。氣溫方面，北部與東部仍偏涼。預計周三至周五（6日至8日）天氣逐漸穩定，氣溫回升，除東部與恆春半島有局部短暫陣雨外，其餘地區大致為多雲到晴，但午後山區仍可能出現局部雷陣雨，外出仍需留意天氣變化。