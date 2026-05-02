迎接勞動節連假最後一天，好天氣也要跟著結束了！周日（3日）白天高溫上看34度，不過晚間開始變天轉雨，受到鋒面影響，下周一（4日）全台都有降雨機會，尤其中部以北雨勢最大，並且北台灣下周一晚間至下周二（4日至5日）清晨降溫，低溫下探18度，回溫要等下周三。

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連假最後一天高溫炙熱！下周一鋒面雨勢襲台

中央氣象署預報員劉沛滕指出，周日白天天氣穩定，不過午後雷陣雨擴及各地山區、北台灣，氣溫會比今天更熱，西半部高溫31度至34度，台東有焚風發生機會。

明顯天氣變化在周日晚間，鋒面逐漸通過並影響，中部以北轉為雷雨或短暫陣雨，鋒面在下周一影響最劇烈，各地都有降雨，中部以北雨勢最明顯。

下周二華南雲雨區影響，各地還是有大範圍降雨，天氣不穩定，下周三、下周四天氣才會穩定。

▲明顯天氣變化在周日晚間，鋒面逐漸通過並影響。（圖／中央氣象署提供）
▲明顯天氣變化在周日晚間，鋒面逐漸通過並影響。（圖／中央氣象署提供）
下周五又有鋒面靠近！不過雨勢不會太持久

另一道鋒面下周五開始接近，午後雷陣雨增多，山區、近山區平地有局部短暫雷陣雨；下週六鋒面通過，各地都會有降雨發生，尤其中部以北雨勢明顯。

不過未來一週的兩波鋒面都屬於移動鋒面，雨勢沒有特別多，一般典型的梅雨鋒面定義，除了要有滯留鋒面外，還要搭配西南季風水氣進入，那雨勢就會比較持久、猛烈，預估接下來兩週都還是移動式鋒面，雨勢持久的梅雨估要等到5月中。

下週一晚間偏涼！北台灣下探18度低溫

未來一週溫度趨勢，今明兩天較熱，不過鋒面通過，加上東北季風增強，下周一北台灣高溫剩下24度至25度，晚間到下周二清晨偏冷，北台灣低溫下探18度至19度。

下周二白天開始回溫，不過還有華南雲雨區水氣影響，氣溫回升沒有這麼快，下周四、下周五北台灣可以回到30度左右。

▲下周四、下周五北台灣可以回到30度左右。（圖／中央氣象署提供）
▲下周四、下周五北台灣可以回到30度左右。（圖／中央氣象署提供）
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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...