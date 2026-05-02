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▲明顯天氣變化在周日晚間，鋒面逐漸通過並影響。（圖／中央氣象署提供）

▲下周四、下周五北台灣可以回到30度左右。（圖／中央氣象署提供）

迎接勞動節連假最後一天，好天氣也要跟著結束了！周日（3日）白天高溫上看34度，不過晚間開始變天轉雨，受到鋒面影響，下周一（4日）全台都有降雨機會，尤其中部以北雨勢最大，並且北台灣下周一晚間至下周二（4日至5日）清晨降溫，低溫下探18度，回溫要等下周三。中央氣象署預報員劉沛滕指出，周日白天天氣穩定，不過午後雷陣雨擴及各地山區、北台灣，氣溫會比今天更熱，西半部高溫31度至34度，台東有焚風發生機會。明顯天氣變化在周日晚間，鋒面逐漸通過並影響，中部以北轉為雷雨或短暫陣雨，鋒面在下周一影響最劇烈，各地都有降雨，中部以北雨勢最明顯。下周二華南雲雨區影響，各地還是有大範圍降雨，天氣不穩定，下周三、下周四天氣才會穩定。另一道鋒面下周五開始接近，午後雷陣雨增多，山區、近山區平地有局部短暫雷陣雨；下週六鋒面通過，各地都會有降雨發生，尤其中部以北雨勢明顯。不過未來一週的兩波鋒面都屬於移動鋒面，雨勢沒有特別多，一般典型的梅雨鋒面定義，除了要有滯留鋒面外，還要搭配西南季風水氣進入，那雨勢就會比較持久、猛烈，預估接下來兩週都還是移動式鋒面，雨勢持久的梅雨估要等到5月中。未來一週溫度趨勢，今明兩天較熱，不過鋒面通過，加上東北季風增強，下周一北台灣高溫剩下24度至25度，晚間到下周二清晨偏冷，北台灣低溫下探18度至19度。下周二白天開始回溫，不過還有華南雲雨區水氣影響，氣溫回升沒有這麼快，下周四、下周五北台灣可以回到30度左右。