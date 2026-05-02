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為改善少子化議題，政府擬擴大「0到6歲國家一起養」政策，預計從生、養、教育、居住、職場等共五大面向。國發會主委葉俊顯日前透露整體措施朝向韓國政策，可能擴大男性育嬰假。台灣家長守護婦幼權益協會理事長魏書珮表示，目前釋出的政策方向似乎仍「沒搔到癢處」，核心問題在於經濟支持力道不足。我國去年總生育率僅剩0.695人，已經是全球最低；而韓國2年前推出一系列少子化政策，包含延長育嬰假、育兒津貼等，生育率從谷底有效反彈。我國政府近期研擬推出一系列新措施，不排除擴大「0到6歲國家一起養」，可能延伸適用年齡，整體新措施方向接近南韓政策，像是已將實施的男性育嬰假措施，未來可能擴大增加天數等。魏書珮指出，跟韓國學習少子化政策雖是正確方向，但從目前看到的政策方向似乎沒有搔到癢處，並且補助分散。韓國的經濟援助換算幼兒每個月會拿到約台幣2.4萬元，後續根據年齡增長也有不同計算方式；重點是讓父母不用擔心生孩子會造成多出來的支出或是負擔。從文化角度來看，魏書珮說，我國跟韓國相近，多數人都注重有穩定的家庭、結婚再生小孩，傳統觀念很難改變，但是生育率已經降低到全球最後，是必要刺激生育率應該從經濟層面著手。魏書珮表示，根據調查，民眾認為生育相關補助應有感，其中也包含送托育跟自行照顧補助應該對齊，以增加公平性，目前在家補助每月5000元，但托育按不同機構最高可到1.8萬元，有明顯落差。另，行政院政務委員陳時中曾經拋出「每生一胎、每月補助3萬元」的構想，雖最終未獲政府財政支持。魏書珮則認同補助金額應該具體、讓民眾有感，或許可以重新討論每月3萬元補助。此外，在育嬰假部分，魏書珮建議，不僅應該增加男性育嬰假天數，也應該延長適用年齡從現行3歲，擴大到12歲兒童都可以適用育嬰假，才能真正貼合家長在孩子不同成長階段的照顧需求。