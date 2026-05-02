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新北市長參選人李四川研擬推出「TPASS」升級版，讓交通月票不僅可以搭捷運、公車、火車，也可以搭乘高鐵。不過，部分專家仍對此政策持保守態度，擔憂不符資源配置原則，應該要謹慎評估運輸結構。目前基北北桃生活圈的交通定期票，1200元可以搭乘新北、台北、桃園、基隆的捷運、公車、客運，以及台鐵。成功大學教授鄭永祥指出，TPASS是為了減輕「日常通勤」負擔，高鐵則屬高價、長距離運輸，兩者定位不同。鄭永祥分析，高鐵票價基數較高，一旦納入TPASS補貼，將增加財政負擔，恐形成不可持續的補貼壓力，並產生資源排擠效應，反而影響原本應優先支持通勤族群，降低政策公平性。另，高鐵尖峰時段運能已接近飽和，如大量通勤需求透過月票湧入，恐影響整體服務品質與旅運效率。建議等未來運能提升後，再行審慎評估納入之可行性，以兼顧財務穩健與運輸品質。消費者文教基金會交通委員會召集人李克聰同樣認為，把高鐵納入TPASS，恐不符合制度設計初衷，並且會壓縮其他通勤運具的資源配置，影響整體補貼的公平性。現階段納入TPASS並不適宜，宜審慎評估整體制度與運輸結構後再行考量。台灣大學教授賴勇成分析，高鐵是「高容量但同時高度稀缺的時段資源」，尖峰時期指定席與自由席乘載率常接近滿載，顯示系統在高需求時段已高度緊繃。若透過類似月票的低邊際成本機制（如TPASS）誘發額外需求，將進一步加劇尖峰壅擠，削弱服務品質與營運調度彈性。賴勇成以法國TGV、德國ICE與日本東海道新幹線為例，多採收益管理機制，透過票價與座位配置引導需求分散，而非以低固定費率刺激使用。德國則更將ICE高鐵車次排除於一般通勤月票體系之外，顯示制度上刻意區隔高鐵與都會區大眾運輸服務。賴勇成建議，高鐵較適合維持以價格機制與差異化票種為核心的營運模式，而非納入全面性都會月票制度。較可行的方向是，針對特定族群設計具使用限制的定期產品，並搭配時段或車次管控，以兼顧容量效率與財務穩定。