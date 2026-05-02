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總統賴清德原定在4月22至26日前往史瓦帝尼訪問，不過因中共施壓，最後無法成行。賴清德今（2）日透過臉書表示，他在稍早抵達友邦史瓦帝尼。史瓦帝尼官方社群也火速發文，歡迎賴清德到訪「歡迎回家」。賴清德在臉書表示，原訂4月22日的出訪，因非預期的外力而暫緩，經過外交與國安團隊連日來的縝密安排，他們在今天順利抵達。史瓦帝尼政府官方Facebook、X隨後也發文，貼出賴清德抵達的照片，中華民國（台灣）總統賴清德已經踏上史瓦帝尼的土地，「歡迎回家」。史瓦帝尼媒體Swaziland News也快訊報導，台灣總統賴清德在遭到中國阻擋出訪後，祕密搭乘國王恩史瓦帝三世的私人飛機，抵達史瓦帝尼。賴清德原訂的出訪計劃因被非洲3國突然取消飛航許可而暫緩，改派外交部長林佳龍擔任總統特使，出席史瓦帝尼雙慶活動，史國隨即派遣副總理札杜莉（Thulisile Dladla）擔任特使訪台。