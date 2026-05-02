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總統賴清德原定在5月22至26日前往史瓦帝尼訪問，不過因中共施壓，最後無法成行，最後外交部長林佳龍作為總統特使，代表我政府參與史國雙慶典。不過，賴清德今（2）日透過臉書表示，他在稍早抵達友邦史瓦帝尼，期待此行透過更緊密的經濟、農業、文化及教育連結，持續深化台史邦誼，促進台灣的國際合作。對此，國民黨回應表示，「祝福賴清德總統到中華民國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼進行訪問一切順利、鞏固邦誼」。賴清德稍早透過臉書表示，原訂4月22日的出訪，因爲非預期的外力而暫緩，經過外交與國安團隊連日來的縝密安排，他們在今天順利抵達，儘管晚了幾天，史國人民依舊給了他們最熱烈而溫暖的歡迎。對此，國民黨表示，「祝福賴清德總統到中華民國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼進行訪問一切順利、鞏固邦誼，賴總統的國安和外交團隊，在歷經之前以總統專機出訪史瓦帝尼，因為嚴重誤判國際形勢，導致總統出訪喊卡，國安和外交團隊應記取教訓，深刻檢討，不容重蹈覆轍，傷害中華民國的國格與尊嚴。」