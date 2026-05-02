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總統賴清德原定在5月22至26日前往史瓦帝尼訪問，不過因中共施壓，最後無法成行，最後外交部長林佳龍作為總統特使，代表我政府參與史國雙慶典。不過，賴清德今（2）日透過臉書表示，他在稍早抵達友邦史瓦帝尼，期待此行透過更緊密的經濟、農業、文化及教育連結，持續深化台史邦誼，促進台灣的國際合作。對此，行政院長卓榮泰表示，感謝史瓦帝尼與中華民國台灣長久以來深厚且堅定的友誼，讓賴總統能夠順利前往訪問，台灣人有權利走向世界。行政院發言人李慧芝轉述，卓院長感謝史瓦帝尼與中華民國台灣長久以來深厚且堅定的友誼，讓賴總統能夠順利前往訪問，台灣人有權利走向世界，世界也正張開雙手歡迎台灣，再多的阻擾，不但無法阻撓我們自由走向世界的決心，更是堅定我們與理念相近的民主夥伴攜手合作的信心。李慧芝表示，卓院長指出，中華民國台灣必會持續展現穩健的外交行動力，面對打壓不退縮，堅持民主不動搖，會持續深化與全球民主夥伴的關係，積極參與全球事務，持續支持友邦發展、貢獻國際社會。