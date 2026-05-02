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總統賴清德原先預定在本月22至26日前往史瓦帝尼訪問，不過因中共施壓，最後無法成行，但今（2）日卻突在臉書上宣布，已在稍早抵達史國。對此，卓榮泰受訪時表示，中華民國台灣會持續展現穩健的外交行動力，面對打壓不會退縮，堅持民主也絕不動搖，會更積極的參與國際社會，更積極的協助友邦一起共榮發展。賴清德晚間在臉書發文表示，他在稍早抵達友邦史瓦帝尼，原訂4月22日的出訪，因為非預期的外力而暫緩，經過外交與國安團隊連日來的縝密安排，今天順利抵達，儘管晚了幾天，史國人民依舊給了最熱烈而溫暖的歡迎。對此，卓榮泰晚間受訪時表示，非常感謝史瓦帝尼與中華民國台灣長期堅固的友誼，讓總統能夠順利出訪，而這也證明台灣有權利、自由的走向全世界，而全世界正展開雙手在歡迎台灣。卓榮泰說，台灣會更堅定與民主理念相近夥伴國家的各種合作信心，也更堅決的展現與國際所有夥伴國家，當作可靠朋友的決心。卓榮泰提到，中華民國台灣會持續展現穩健的外交行動力，面對打壓不會退縮，堅持民主也絕不動搖，會更積極的參與國際社會，更積極的協助友邦一起共榮發展，也更積極的對國際社會做出必要而重要的貢獻，「請國人支持政府，政府也支持總統，我們會把這個事情順利的完成」。