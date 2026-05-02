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總統賴清德原定在4月22至26日前往史瓦帝尼訪問，不過因中共施壓，最後無法成行。賴清德今（2）日透過臉書表示，他在稍早抵達友邦史瓦帝尼。中國外交部回應，賴清德鑽進外國飛機偷溜出台灣，偷渡式鬧劇淪為國際笑柄。中國外交部2日晚間發布答記者問，賴清德已於5月2日搭乘史瓦帝尼國王的「私人飛機」抵史國。請問中方對此有何評論？中國外交部回應，賴清德在宜蘭發生地震後僅幾小時，棄島內民生於不顧，偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，大肆揮霍公帑，上演「偷渡式」外竄鬧劇，淪為國際笑柄，拉長「台獨」醜行清單。中國外交部稱，賴清德之流在國際上灰頭土臉的遭遇再次表明，一個中國原則早已成為國際關係基本準則和國際社會普遍共識。無論民進黨當局怎麼勾連外部勢力、以什麼形式「豢養他人」，都是枉費心機，改變不了台灣是中國一部分的事實。無論「台獨」分裂勢力如何隱形變異，都改變不了人人喊打、抱頭鼠竄的命運。中國外交部喊話，「我們奉勸史瓦帝尼等個別國家看清歷史大勢、順應時代潮流，不要為少數台獨分裂分子火中取栗。」