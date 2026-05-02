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總統賴清德原定在5月22至26日前往史瓦帝尼訪問，不過因中共施壓，最後無法成行，最後外交部長林佳龍作為總統特使，代表我政府參與史國雙慶典。不過，賴清德今（2）日透過臉書表示，他在稍早抵達友邦史瓦帝尼，史瓦帝尼媒體Swaziland News也報導，賴清德祕密搭乘國王恩史瓦帝三世的私人飛機，抵達史瓦帝尼。對此，藍委黃建豪表示，「賴政府還是應該思考實質外交的途徑和國際誠信，總不能每一次都搭邦交國的專機出訪」。賴清德在臉書表示，原訂4月22日的出訪，因非預期的外力而暫緩，經過外交與國安團隊連日來的縝密安排，他們在今天順利抵達；史瓦帝尼政府官方Facebook、X隨後也發文，貼出賴清德抵達的照片，中華民國（台灣）總統賴清德已經踏上史瓦帝尼的土地，「歡迎回家」。史瓦帝尼媒體Swaziland News也快訊報導，台灣總統賴清德在遭到中國阻擋出訪後，祕密搭乘國王恩史瓦帝三世的私人飛機，抵達史瓦帝尼；對此，黃建豪表示，中華民國對外邦交非常辛苦，「中共打壓我們的生存空間也是長期以來的政策，這次能順利出訪也算是突破，但希望這不要變成常態」，賴政府還是應該思考實質外交的途徑和國際誠信，總不能每一次都搭邦交國的專機出訪。