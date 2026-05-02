許維恩大姊許路兒因為保養得宜，即便年過50歲依然擁有少女般的外貌，英國媒體曾經以「你絕對無法相信她的年齡」為題報導。許路兒近日分享剪耳下3公分短髮的照片，換了新造型更顯逆齡，網友大呼：「簡直大學生無誤！」
許路兒短髮造型曝光 本人：只有舒暢兩字
日前，許路兒在小紅書分享剪短髮的影片，落髮之前是中長髮的她，一次剪掉一大截頭髮，長度大約耳下3公分左右，曝光的近照，許路兒略施淡妝，穿白色短T恤，慵懶地靠在沙發上，棕色短髮俏麗、時髦又俐落，凸顯其深邃又甜美的五官輪廓。
許路兒寫下：「想剪就剪，原來短髮才是我的人生髮型，頭髮我又剪更短了！心裡只有『舒暢』兩字，第一次體會到原來短頭髮這麼舒服！」更說接下來要多體驗以前沒做過的事情。
網友對於許路兒的新髮型感到驚豔不已，「真的等到妳剪短髮的一天了」、「短髮超好看」、「完全駕馭，任何髮型」、「這張臉光頭也好看」、「狀態真好」、「好好看，是大學生吧」、「27歲呀」、「越來越年輕了！」
許路兒凍齡術紅到國外 揭由內而外保養哲學
許路兒憑藉逆天顏值與少女體態享譽國際，年過半百依然擁有令人驚嘆的緊緻肌膚，據悉，她公開的凍齡祕訣之一即是「極致保濕與晨間拉提術」，平時以基礎保濕為主，維持肌膚喝飽水的狀態，並堅持每天早上全臉塗抹精華油進行臉部刮痧與按摩，順勢拉提下顎線條，促進血液循環，讓肌膚素顏也能煥發透亮光澤。
除了外在保養，許路兒在生活細節上同樣展現高自律，她曾經在受訪時分享，維持年輕狀態的關鍵在於晚餐減量與適度運動，透過健康飲食控制新陳代謝，配合每日的泡澡習慣來促進血液循環與消除水腫，即使工作忙碌也不會放鬆對細節的追求。
資料來源：許路兒LureHsu IG
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日前，許路兒在小紅書分享剪短髮的影片，落髮之前是中長髮的她，一次剪掉一大截頭髮，長度大約耳下3公分左右，曝光的近照，許路兒略施淡妝，穿白色短T恤，慵懶地靠在沙發上，棕色短髮俏麗、時髦又俐落，凸顯其深邃又甜美的五官輪廓。
許路兒寫下：「想剪就剪，原來短髮才是我的人生髮型，頭髮我又剪更短了！心裡只有『舒暢』兩字，第一次體會到原來短頭髮這麼舒服！」更說接下來要多體驗以前沒做過的事情。
網友對於許路兒的新髮型感到驚豔不已，「真的等到妳剪短髮的一天了」、「短髮超好看」、「完全駕馭，任何髮型」、「這張臉光頭也好看」、「狀態真好」、「好好看，是大學生吧」、「27歲呀」、「越來越年輕了！」
許路兒憑藉逆天顏值與少女體態享譽國際，年過半百依然擁有令人驚嘆的緊緻肌膚，據悉，她公開的凍齡祕訣之一即是「極致保濕與晨間拉提術」，平時以基礎保濕為主，維持肌膚喝飽水的狀態，並堅持每天早上全臉塗抹精華油進行臉部刮痧與按摩，順勢拉提下顎線條，促進血液循環，讓肌膚素顏也能煥發透亮光澤。
除了外在保養，許路兒在生活細節上同樣展現高自律，她曾經在受訪時分享，維持年輕狀態的關鍵在於晚餐減量與適度運動，透過健康飲食控制新陳代謝，配合每日的泡澡習慣來促進血液循環與消除水腫，即使工作忙碌也不會放鬆對細節的追求。
資料來源：許路兒LureHsu IG