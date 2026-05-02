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日前，總統賴清德欲出訪我國友邦史瓦帝尼，但因專機航權遭取消造成行程「暫緩」，今（2）日傍晚，賴總統臉書發文宣布他已經成功飛抵史瓦帝尼。外界猜測不排除是搭乘史瓦帝尼副總理札杜莉（Thulisile Dladla）來台訪問的專機一起返回史國，對此，淡江大學戰略所副教授林穎佑接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時表示，搭乘史國的專機，這代表友邦非常重視台灣，也可代表親自來接賴總統，是種外交突破。賴總統成功出訪史瓦帝尼，林穎佑認為，搭乘史瓦帝尼的專機過去，國際上沒有拒絕航權的理由，因為飛機上坐的不只是賴總統，還有史國的副總理。只是這次出訪時間距離川習會剩不到兩個禮拜，需持續關注賴總統在當地的發言內容，這可能會牽涉中國未來對台的動作。畢竟第一時間中國外交部火速痛批這是「偷渡式外竄鬧劇」，國安、外交團隊要提高警覺，務必留意賴總統返航時台海周邊的安全。史國副總理在禮拜四（4/30）飛抵台灣，當天下午與賴總統見面時特別強調，兩國的邦誼已經從外交關係提升到另一個新階段，是猶如家人般的存在，沒有任何人能介入及動搖這個堅固的家庭。賴總統也表示，兩國邦誼不會因為中國打壓而動搖，也不會因此而向霸權屈服。因此，今傍晚賴總統宣布成功出訪史國，消息也振奮全台。