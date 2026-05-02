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▲76歲曹查理提到過去拍三級片的情況，表示那時真的能賺很多錢，卻也因此投資虧了更多，為了錢拍的激情場面，他自己都不願意看。（圖／摘自 汪曼玲《快拍.曼鏡頭》YT）

▲曹查理（右）曾和陳寶蓮（左）等豔星拍了不少清涼的鏡頭，自己本身並無心理包袱，想到有錢賺就不會拒絕。（圖／摘自HKMDB）

▲昔日香港影壇「三級片皇帝」曹查理，現已是長者，與那些影片中的花心、風流模樣差很多。（圖／摘自微博）

香港影壇曾有「三級片皇帝」之稱的曹查理，銀幕形象風流好色，和走標準小生路線的外甥張智霖戲路差非常多，很少人知道他們是關係那麼近的親戚。他近來上資深媒體人汪曼玲的《快拍.曼鏡頭》YT頻道節目訪問，提到自己曾經拍三級片大賺，卻轉手去玩權證就賠掉相當於現在的3000萬港幣（約合台幣1.2億），自己嚇到手機不接、馬上搬家，家人也以為他失蹤。他還透露某次和日本女優拍激情戲，從下午拍到半夜，女優建議「來真的」，希望早點收工。曹查理的「三級片皇帝」稱號絕非浪得虛名，他回憶自己拍了快300部片，有80部是三級片，都需要在鏡頭前脫個精光、和女星們激情，他的名字一度連女明星聽了都害怕，因為知道碰上他大概是什麼樣的情節。他表示沒人願意拍「愛情動作片」，只有他敢拍，因此成為三級片界的台柱，一拍就停不下來，才會讓他賺進豐厚的酬勞，能夠玩權證一賠就差不多是今天的上億台幣，更因為拍激情場面毫無包袱，連日本女優都想乾脆跟他「來真的」。那是情色片名導演何藩執導的《我為卿狂》，他在片子結尾的關鍵戲要侵犯日本女優村上麗奈，結果這場戲在電影裡竟然長達10分鐘，引起熱烈話題，真正在拍攝的時候，他與村上麗奈從下午兩點拍到半夜12點，何藩要求他們只有聽到「卡」才能停，沒聽到就持續做動作下去，最後村上麗奈覺得時間太長、太累，直接問翻譯：「要不要乾脆來真的？比演假的更快能收工。」翻譯只好告訴她，曹查理是演員，不能來真的，只能用演的，最後兩人吃了宵夜再拍，拍到都去廁所吐。娛樂界一度有傳聞稱曹查理的片酬收入高過劉德華，他解釋：「不是這麼說，劉德華要休息，我不用，我一天24小時分成3組戲，一組收3萬港幣，一天就能賺9萬，就利用化妝的時間補眠。拍三級片拍到都不太要睡覺、命也不顧，可是曹查理那時真的搶手，只要他的名字亮出來、女主角都不用確定，影片劇情也不知道，只曉得是他演的三級片，就能賣到台灣來了。他當然知道自己拍的都是些什麼內容，所以他演的三級片自己一部都沒看過，因為知道看了會討厭自己，每天就是想著拍了有錢賺就拍。直到有一回，來台灣拍《新夜夜磨刀的女人》，要全身光溜溜在沙灘上被女主角拿著刀追殺，想到就很難克服心理障礙，導演本來要找專門拍成人影片的台灣男星幫他當替身，不料最後也沒人能接受，只好曹查理硬著頭皮自己上。他還記得沙灘上有很多家庭出遊，小朋友一堆，看到一個沒穿衣服的人衝出來被追殺，嚇到喊救命，這鏡頭一拍完，他回到帳篷裡，馬上就哭了，越想越覺得又不是缺錢，為什麼還要拍這些，這部戲之後就退出三級片的領域。妙的是，他對手過這麼多女星，認為葉玉卿膽子大夠豪放，拍裸戲不會遮遮掩掩，但反而讓現場大家沒有特別想關注她的身材，倒是與吳家麗拍親密戲，沒有全露，竟然讓他有點感覺，他也稱讚利智的皮膚白裡透紅、身材與長相一流，直呼：「李連杰真的很會找老婆。」