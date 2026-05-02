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ODD YOUTH初次訪台 挑戰韓星最怕的臭豆腐

韓國TOP Media旗下首組女團ODD YOUTH出道一年半，今（2）日首度訪台，5位成員MAIKA、MYAH、KANIE、SUMMER、YE EUM親切秀中文問好，YE EUM更以中文說：「聽說台灣風景很漂亮，今天來了才知道真的很美！」超強語言能力獲讚賞。成員們開出想吃的美食清單，包括油條、珍珠奶茶，甚至想挑戰臭豆腐。日前在韓國受邀出席職棒活動的她們，也期許未來再次訪台，能登上大巨蛋為台灣職棒開球。韓國女團ODD YOUTH今年3月相隔近一年推出新單曲〈Baby Face〉，歌曲翻轉對年齡與外貌的刻板印象，強調一種自我肯定且充滿自信的態度。她們今抵台舉辦簽售會，第一次來台做足功課，一周前就開始練中文，媒體聯訪時輪流講出「很高興見到你們」、「我愛你」、「留點美好回憶吧」、「台灣風景很漂亮」等中文打招呼，非常用心。初次訪台的她們，對台灣美食如數家珍，許願此行能嚐遍台味，MAIKA想吃臭豆腐，自信滿滿表示：「我有搜尋過臭豆腐，知道味道很重，但我很喜歡挑戰，所以想試試看！」成員MYAH點名想吃油條、喝珍珠奶茶，她說：「我在韓國喝過草莓、巧克力的珍奶，這次來想喝正統的珍珠奶茶。」雖然成員各個是吃貨，但ODD YOUTH這次為新曲進行了強度極高的健身訓練，超硬體能訓練搭配飲食管理，過程讓粉絲讚嘆「根本是健身女團」，KANIE分享自己的飲控方式：「人總是會有口腹之慾，我是一天只吃一餐，但會吃自己想吃的東西，搭配有氧和肌力鍛鍊，上半身和下半身輪流交替，有氧運動做到有點喘的程度。」她身為成員中食量最大的，自爆至少能吃下「3盤小籠包」。